Google certifie un nouveau smartphone, probablement le Pixel 7a ou le Pixel Fold

Google compte revenir prochainement avec un smartphone Pixel inédit. D’ailleurs, un nouveau modèle vient de passer entre les mains de la FFC, organisme américain de certification. Nous pouvons ainsi envisager que le lancement du Pixel 7a ou du Pixel Fold ne devrait pas tarder, très probablement lors de la conférence à destination des développeurs Google I/O 2023.

De nombreuses rumeurs tournent autour des smartphones Google. Nous avons notamment eu droit à plusieurs informations autour du Pixel 7a, prochain modèle abordable ; mais aussi le Pixel Fold, premier smartphone pliable de la marque. Désormais, tout commence à se concrétiser.

À travers un nouvel article, le site 9to5Google vient de relayer que la base de données de la FCC mentionnait un nouveau smartphone. Dans les détails, l’organisme de certification américain a certifié trois variantes d’un seul et même téléphone Google (G0DZQ , GHL1X et GWKK3). Nous ne pouvons cependant pas savoir à quoi s’attendre.

Sachant que les rumeurs autour des Pixel 7a et Pixel Fold ont été les plus récurrentes depuis quelques mois, il devrait s’agir de l’un des deux modèles. Si les dimensions avaient été révélées, nous aurions précisément su à quoi nous attendre dans les prochaines semaines et mois. La certification permet cependant de préciser la période de lancement.

En effet, 9to5Google rappelle que la confidentialité de la FCC, permettant de cacher les images et manuels et appareils certifiés, expire dans six mois. Ainsi, le Pixel 7a ou le Pixel Fold devraient être annoncés prochainement. Cela devrait logiquement se passer durant le Google I/O 2023, dont les dates n’ont pas encore été communiquées. Pour information, l’évènement s’était déroulé en mai l’année dernière.

Par rapport aux années précédentes, cette période de lancement serait très probablement signe d’un téléphone Pixel de la série « A ». Ces modèles abordables ont en effet eu pour habitude d’être commercialisés en milieu d’année. Le Pixel Fold ferait ainsi surface plus tard en 2023, surement aux côtés des Pixel 8 et 8 Pro durant le mois d’octobre.