Pixel 8 : un changement important pour la partie photo

Au fur et à mesure des semaines, de nouvelles informations arrivent autour des Pixel 8. Aux dernières nouvelles, le code de l’application Google Camera Go est venu révéler un changement intéressant pour la partie photo : un capteur introduisant une nouvelle technologie HDR. Les futurs haut de gamme Google proposeraient ainsi des clichés plus détaillés avec des couleurs plus vives, mais une capture plus rapide.

Les Pixel 7 et 7 Pro sont de très bon photophones. D’ailleurs, ils proposent une meilleure qualité photo que l’iPhone 14 Pro Max d’Apple ou encore le Galaxy S22 Ultra. Google ne souhaiterait cependant pas s’arrêter en si bon chemin, et préparerait un important changement pour la génération suivante.

Nous venons en effet d’apprendre l’arrivée d’un nouveau capteur photo sur les Pixel 8 et 8 Pro. Suite à une mise à jour, le développeur Kuba Wojciechowski a découvert dans le code source de l’application Google Camera Go que les deux smartphones prendraient en charge la technologie HDR échelonnée.

Pour rappel, les Pixel 7 et 7 Pro profitent pour le moment de la technologie HDR+ bracketing. Ce procédé consiste à combiner en un cliché cinq expositions courtes faites avant le déclenchement de l’obturateur et une longue lorsqu’il est déclenché. Avec le HDR échelonné, les Pixel 8 et 8 Pro captureraient trois expositions : une courte, une moyenne et une longue. Ces dernières seraient ensuite fusionnées pour créer la photo finale.

Le HDR échelonné e st une technologie de Samsung, employée notamment dans son capteur Isocell GN2. À titre d’information, elle offre les avantages suivants : des clichés avec des couleurs plus vives et plus de détails ; une capture plus rapide ; et une meilleure efficacité énergétique (environ 24 % d’économie d’énergie par rapport au capteur Isocell GN1 des Pixel 7).

Dans le cas où le Samsung Isocell GN2 serait choisi par Google pour les Pixel 8 et 8 Pro, il est important de rappeler que ce capteur offre de meilleures performances photo en condition de faible luminosité par rapport au GN1.

Long story short, courtesy of Google we got a clean, unobfuscated version of Google Camera Go, that includes references that seemingly confirm that flagship Pixels in 2023 – Husky and Shiba – will support staggered HDR. pic.twitter.com/YdaWTlGznN — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Pixel 8 et 8 Pro : voici les premiers détails de la fiche technique !