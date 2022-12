Instagram permet de créer et partager votre rétrospective de l’année 2022 !

Envie de partager vos meilleurs souvenirs de 2022 sur Instagram ? Bonne nouvelle, le réseau social vient de lancer sa rétrospective de l’année. Plus précisément, la plateforme permet aux utilisateurs de créer leur propre Reel via différents modèles afin de dévoiler vos photos et vidéo favorite.

Après l’Apple Music Replay 2022 et le Spotify Wrapped 2022, c’est au tour d’Instagram de proposer sa rétrospective de l’année à ses utilisateurs. Cependant, le réseau social ne vient pas faciliter les choses. En effet, cette dernière n’inclut pas automatiquement du contenu que vous avez publié durant l’année. Vous devez ainsi sélectionner un modèle fait pour l’occasion, puis ajouter vos photos et vidéos favorites de 2022.

Dans les détails, Instagram propose dès à présent de créer un Reel condensant votre année 2022. Quatre modèles de vidéo sont proposés, chacun accompagné par la voix d’une célébrité (Bad Bunny, Priah Ferguson, DJ et Khaledet Badshah). Ces dernières peuvent comporter un minimum de trois photos ou vidéos, et un maximum de 15 à 21 contenus en fonction du modèle choisi.

Afin de créer votre rétrospective 2022 sur le réseau social Instagram, il suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrir Instagram ;

Accédez à la section Reels ;

Sélectionnez l’onglet Modèles ;

Choisissez un des 4 modèles de vidéo et touchez Utiliser le modèle;

Mettez vos photos et vidéos à la place du contenu pré-rempli par Instagram ;

Appuyez sur le bouton Suivant ;

Une prévisualisation du Reel s’affiche à vous, sélectionnez Suivant si la rétrospective que vous avez créée vous convient ;

Remplissez les informations nécessaires à la publication (légende, lieu, tags de personne, hashtags…) ;

Touchez le bouton Partager pour publier le Reel.

