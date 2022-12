Instagram : récupérer un compte piraté devient plus facile

Pour cette fin d’année 2022, Instagram est venu ajouter des fonctionnalités de sécurité afin de protéger son compte des personnes malveillantes. Nous apprenons ainsi le lancement d’une plateforme facilitant la récupération de comptes piratés ; ou encore la vérification d’identité grâce à des amis.

Dans un nouveau billet de blog, Instagram a partagé moult nouveautés du côté de la sécurité. Pour commencer, le réseau social annonce le lancement d’une solution pour faciliter la récupération de compte, que ce soit en cas de problèmes d’accès ou de piratage.

Dans les détails, une plateforme permettant de « signaler et résoudre les problèmes d’accès aux comptes » a été créée : instagram.com/hacked. Sur navigateur ou téléphone mobile, vous pourrez expliquer : Pourquoi ne pouvez-vous pas accéder à votre compte ? Il est ainsi possible de préciser si vous pensez avoir été piraté, avoir oublié votre mot de passe, avoir perdu l’accès à l’authentification à deux facteurs ou si votre compte a été désactivé. Dès lors, une série d’étapes viendra vous aider à retrouver l’accès à votre compte.

Cette nouvelle solution vient aussi introduire la possibilité de récupérer un compte grâce à ses amis. Nous apprenons plus précisément qu’il est possible de demander à deux amis de confirmer votre identité sur Instagram afin de vous permettre d’accéder à nouveau à votre compte.

Le réseau social propose ensuite de nouveaux moyens visant à prévenir le piratage sur Instagram avant qu’il ne se produise. Tout d’abord, les comptes jugés malveillants, notamment ceux qui usurpent l’identité d’autres personnes, seront notifiés aux utilisateurs. Ils recevront ainsi un avertissement dans le cas « où un compte que nous soupçonnons d’usurper l’identité de quelqu’un demande à vous suivre ». Au passage, Instagram souligne qu’une autre fonctionnalité similaire arrivera dans les mois à venir lorsqu’une personne usurpant l’identité d’une entreprise vous envoie un message privé (DM).

Pour finir, Instagram déclare que le badge bleu des comptes vérifiés est maintenant affiché dans davantage d’endroits sur la plateforme. En plus des profils, vous pouvez maintenant voir ce dernier dans les Stories et les DM et bientôt, le flux d’actualité.

