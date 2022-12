Instagram ajoute la fonction Notes, de courts messages disponibles pendant 24 heures

Instagram vient de profiter de plusieurs nouveautés, dont Notes : une fonctionnalité permettant de partager ses pensées à travers des messages courts disponibles durant une période de 24 heures. Ces dernières sont accessibles depuis votre boite de réception et se composent de seulement 60 caractères. En plus de cela, les Candid Stories et les profils de groupe sont lancés sur le réseau social.

Dans un nouveau billet de blog, le groupe Meta est venu dévoiler trois nouvelles fonctionnalités pour Instagram.

Pour commencer, nous apprenons le déploiement de Notes : « une nouvelle façon de partager vos pensées et de voir ce que font vos amis ». Avec cette nouveauté, les utilisateurs peuvent partager de courts messages de 60 caractères maximum composés de texte et d’émojis. Ces derniers sont directement affichés dans votre boite de réception durant une période limitée de 24 heures.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de se rendre dans votre boite de réception ; sélectionner les personnes à qui vous voulez laisser une note ; écrire votre message ; et l’envoyer.

Instagram s’enrichit ensuite avec la fonction Candid Stories. Il s’agit tout simplement d’une réponse au réseau social français BeReal. En cours de test, elle permet de prendre et partager une photo prise avec la caméra selfie et le module photo arrière à une même période que les autres utilisateurs. Ces dernières seront uniquement visibles pour les personnes partageant aussi leur propre Candid Story. Un onglet Candid dans la barre de stories sera d’ailleurs disponible pour visionner toutes les Candid stories de vos proches.

Pour finir, nous apprenons le lancement des profils de groupe. L’objectif ici est de permettre aux utilisateurs de « créer et rejoindre ce nouveau type de profil pour partager des messages et des histoires avec leurs amis dans un profil dédié et partagé ». Cela s’apparente ainsi aux Communautés récemment lancées sur WhatsApp.

