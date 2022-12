PlayStation Plus Extra et Premium : voici les nouveaux jeux de décembre 2022

Pour les fêtes de fin d’année, Sony vient bien évidemment agrémenter le catalogue de ses abonnements PlayStation Plus Extra et Premium. Les deux formules viennent en effet de profiter d’une flopée de nouveaux jeux vidéo en décembre 2022. Nous y retrouvons notamment Far Cry 5, Evil Genius 2, La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre ou encore, The Escapists 2 ainsi que WWE 2K22.

Après les jeux gratuits sur PS4 et PS5 en décembre 2022, disponible pour tous les paliers d’abonnements au PlayStation Plus, Sony vient de dévoiler les titres ajoutés aux catalogues des formules Premium et Extra.

Pour rappel, le mois de novembre 2022 avait permis aux joueurs de profiter de gros titres, dont Rainbow Six Siege, The Elder Scrolls V et Oddworld Soulstorm. En décembre, de beaux jeux vidéos arrivent aussi, dont plusieurs Far Cry, La Terre du Milieu, Yakuza ou encore WWE 2K22 et Evil Genius 2. Voici la liste complète des titres PS4 et PS5 ajoutés au catalogue partagé entre le PlayStation Plus Extra et Premium :

Far Cry 5 ;

Far Cry New Dawn ;

Far Cry Primal ;

La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor ;

La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre ;

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition ;

Yakuza 6 : The Song of Life ;

Yakuza : Like a Dragon ;

Judgement ;

WWE 2K22 ;

Mortal Shell ;

Worms W.M.D ;

The Escapists 2 ;

The Pedestrian ;

Evil Genius 2 ;

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion ;

Ben 10 : Power Trip ;

Gigantosaurus The Game.

Pour les joueurs abonnés au PlayStation Plus Premium, quatre nouveaux titres sont ajoutés au catalogue Classics :

Oddworld: Abe’s Exoddus – PS1 ;

Ridge Racer 2 – PSP ;

Pinball Heroes – PSP ;

Heavenly Sword – PS3.



Encore un peu de temps ? N’oubliez pas la promotion PlayStation Plus du moment : 30 euros de réduction sur tous les abonnements annuels avant Noël !