Les 3 meilleurs jeux vidéo de super-héros de Noël 2022

L’année se termine, Noël approche à grands pas et vous cherchez un jeu vidéo pour offrir ou vous faire plaisir. Respirez et détendez-vous, nous avons déniché pour vous les trois meilleurs jeux vidéo de Super-Héros pour un Noël 2022 explosif.

Marvel’s Midnight Suns, notre coup de cœur jeux vidéo de Super-Héros

Nous adorons le MCU, mais il faut admettre que les jeux qui en sont tirés sont rarement mémorables. Ce titre est une excellente surprise, par sa qualité et par le fait qu’il est le premier jeu de stratégie dans l’univers Marvel. En effet, c’est Firaxis (XCOM, Civilization VI) qui est aux commandes. Le jeu se base sur le crossover Rise of the Midnight Suns, où les Avengers affrontent les forces occultes. Vous incarnez Hunter, un nouveau personnage, qui les épaules, comme Blade, Ghost Rider ou encore le Docteur Strange.

De la magie pour aider Iron Man, Spiderman, Captain Marvela et les autres poids lourds de la licence. Le système de combat est simplissime, une équipe de trois débarque sur un petit terrain et tous les ennemis sont visibles. Vous partez au combat avec 8 cartes d’actions différentes (offensive, action et super attaque) qui arrivent aléatoirement dans votre main par groupe de 3. Cela offre une part d’incertitude et vous oblige à vous adapter. Un très bon titre, qui profite aussi d’une excellente écriture et offre de nombreuses interactions avec les héros. Ne soyez pas timide, plus vos relations seront amicales, plus vos alliés gagneront en puissance. Enfin, saluons la qualité des graphismes durant les combats aussi spectaculaires, que les phases de dialogues sont datées. La très belle surprise des jeux vidéo de Super-Héros de cette fin d’année.

Gotham Knights

Batman est mort et Gotham City plonge dans le chaos. Malgré leur tristesse, les Gotham Knights décident de perpétuer l’héritage de l’homme chauve-souris. Nous avons Nightwing le leader du groupe et un acrobate aussi redoutable que mortel. Red Hood est un tank qui ne compte que sur la force brute et son panel d’armes à feu. Robin mise plus sur l’infiltration et ses gadgets pour compléter ses capacités de combat. Enfin, nous avons Batgirl la reine du hacking et du combat au corps-à-corps. La ville est sublime, nous sommes vraiment en immersion dans un Gotham aussi lumineux que riche en zones d’ombres. La modélisation des personnages et l’animation féline de nos héros sont un véritable régale.

Petit bémol, pour l’instant le jeu est pour l’instant bloqué à 30 fps sur Next-Gen. L’aventure est vraiment bien écrite. Nous revenons aux sources de Batman qui est avant tout le plus grand détective du monde. Il faudra alterner phases d’enquête, d’infiltration et de combats. Face à une belle brochette de super-vilains dont nous vous laissons la surprise. La progression des personnages se faisant en parallèle, n’oubliez pas de les alterner de mission en mission. Enfin, il est possible de jouer en mode coopératif à deux. Chacun dans son coin et vous vous retrouverez pour résoudre certaines missions. Un bon titre qui vous tiendra en haleine, et en émotion, durant plus de 25 heures au minimum.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Il s’agit d’un des jeux stars de la PS5, si certains propriétaires de la bête ne l’ont pas encore, alors arrêtez vous pour lire ses lignes. Ce titre revient sur le devant de la scène grâce à un portage PC qui est simplement de toute beauté. Reprenons déjà la base, Mile Morales se voit confier la sécurité de New York par un Parker appelé à d’autres aventures. Nous avons au final un scénario très convenu, mais tellement bien écrit et mis en scène qu’il devient captivant. Vous allez parcourir un New York merveilleusement restitué. Si vous avez une bonne carte 3D, ou une PS5 en mode qualité pour profiter du Ray Tracing, vous allez prendre une claque.

Effet de lumières, de textures, c’est un travail d’orfèvre. L’animation est de très bon niveau, dynamique comme l’ensemble du titre. Nous basculons de cinématique à scène avec QTS à des combats pour de nouveau louvoyer entre les tours. La jouabilité est tout aussi belle, et sachez que la manette DualSens de la PS5 est totalement compatible, effets de vibrations inclus. Dommage que Sony n’ait pas pensé à enrichir un peu le jeu et surtout Miles est tout de même beaucoup moins drôle que Peter. Trop sérieux pour son âge, mais cela permet d’affirmer sa personnalité.