Apple Music Replay 2022 : la rétrospective de votre année de streaming est disponible !

À l’instar de Spotify, Apple Music propose de revenir sur votre année de streaming. En 2022, la firme à la pomme a complétement revu sa formule. Le traditionnel Replay prend ainsi un format de stories venant récapituler le nombre d’heures streamées, le morceau, l’artiste ou encore l’album le plus écouté.

Pour cette année 2022, Apple n’a pas simplement réitéré Apple Music Replay, mais a amélioré l’expérience. En effet, le récapitulatif de votre année d’utilisation du streaming musical vient d’évoluer afin de se rapprocher du célèbre Wrapped de Spotify.

Disponible directement à l’adresse replay.music.apple.com, Apple Music Replay profite cette année d’un format stories. En effet, la firme à la pomme affiche votre rétrospective de streaming de l’année 2022 sous forme de diapositives verticales, affichées chacune durant une quinzaine de secondes.

Dans les détails, le Replay de 2022 dévoile les informations suivantes :

Nombre total de minutes écoutées sur Apple Music ;

Morceau le plus écouté (avec nombre d’écoutes) ;

Artiste de plus écouté (avec nombre de minutes) ;

Album le plus écouté (avec nombre d’écoutes) ;

Classement des genres les plus écoutés ;

Récapitulatif.

Bien évidement, chacune des stories fait tourner en arrière-plan des sons correspondant aux contenus que vous avez le plus écoutés en 2022 sur Apple Music. Sur l’application mobile, Apple propose d’accéder à la playlist Replay 2022 afin de re-découvrir les morceaux, artistes et album qui vous ont le plus accompagnés cette année. Pour y accéder, il suffit de se rendre tout en bas de la section Écouter.

