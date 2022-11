Apple annonce les meilleures applications 2022 pour iPhone, iPad, Mac ou encore Apple Watch

Comme chaque année, Apple décerne ses App Store Awards. En d’autres termes, les meilleures applications et jeux proposés sur ses produits (iPhone, iPad, Mac, Apple TV, ou encore Apple Watch). Vous l’aurez donc compris, la firme à la pomme vient de dévoiler sa cuvée 2022 !

En introduction du billet de blog des App Store Awards 2022, Tim Cook (PDG d’Apple) a déclaré : « Les lauréats de l’App Store Award de cette année ont réimaginé nos expériences grâce à des applications offrant des perspectives nouvelles, réfléchies et authentiques ». Il ajoute : « Qu’il s’agisse de créateurs autodidactes ou d’équipes internationales, ces entrepreneurs ont un impact significatif et sont représentatifs de la manière dont les applications et les jeux influencent nos communautés et nos vies ».

Voici les applications de l’App Store récompensées cette année pour chaque plateforme :

Applications :

iPhone : BeReal (réseau social) ;

iPad : GoodNotes 5 (prise de notes) ;

Mac : Family Tree 10 (généalogie) :

Apple TV : Vix (TV/streaming) ;

Apple Watch : Gentle Streak (santé).

Jeux :

iPhone : Apex Legends Mobile ;

iPad : Moncage ;

Mac : Inscryption ;

Apple TV : El Hijo ;

Apple Arcade : Wylde Flowers.

Impact culturel : applications/jeux ayant eu « un impact durable sur la vie des gens et a influencé la culture ».

How We Feel : en incitant les utilisateurs à puiser dans leur bien-être émotionnel grâce à la facilité des contrôles quotidiens ;

Dot’s Home : en mettant en lumière les injustices systémiques en matière de logement et les conséquences qui en découlent pour les communautés de couleur ;

Locket Widget : en permettant aux utilisateurs d’envoyer des photos en direct directement sur l’écran d’accueil de leur famille et de leurs amis ;

Waterllama : en proposant un design coloré, des conseils avisés, des défis créatifs, des rappels et des personnages en peluche pour aider à atteindre des objectifs d’hydratation amusante ;

Inua – A Story in Ice and Time : en explorant des événements historiques avec des éléments des traditions inuites, du folklore et des contes à couper le souffle.

