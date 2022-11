iPhone 14 Pro : une charge sans fil plus rapide que les iPhone 13 Pro

De nouveaux tests viennent de révéler quelques informations autour de la charge sans fil MagSafe des iPhone 14 Pro. Dans les détails, le créateur de contenu ChargerLAB a comparé les performances du modèle Pro Max de cette année avec celles de l’iPhone 13 Pro Max. Nous apprenons ainsi que le dernier-né d’Apple se charge plus rapidement.

Parmi les spécificités techniques différenciant les smartphones, nous retrouvons la charge rapide. Qu’elle soit filaire ou sans fil, les constructeurs de modèles Android tendent à proposer de plus en plus de puissance, permettant ainsi de recharge plus rapidement nos téléphones. Apple n’effectue cependant pas trop de changement de ce côté-là.

Aux dernières nouvelles, la marque à la pomme propose en effet la même charge entre ses trois dernières générations de smartphones. Mais cela n’empêche pas Apple d’améliorer les performances, notamment du côté de la charge sans fil MagSafe. Le créateur de contenu ChargerLAB a en effet dévoilé à travers une vidéo YouTube comparative que l’iPhone 14 Pro Max se chargeait plus rapidement que l’iPhone 13 Pro Max.

En conclusion, il dévoile que le modèle de cette année charge de 0 à 100 % en 2 heures et 18 minutes, contre 2 heures et 26 minutes pour l’iPhone 13 Pro Max. Pourtant, la charge sans fil MagSafe annoncée par Apple reste à la même puissance entre les deux générations : 15 W. Dans le cadre du test, elle est montée respectivement à 18,8 W et 18,7 W. D’après ChargerLAB, cette différence de 8 minutes est due à un meilleur système de refroidissement sur l’iPhone 14 Pro Max.

Dans les détails, nous découvrons que la charge est bien plus rapide durant la première heure et demie de charge. L’iPhone 14 Pro Max est ainsi à 35 % de batterie récupérée en 30 minutes, contre 30 % pour le 13 Pro Max ; 67 % contre 57 % après une heure ; et 89 % contre 79 % après une heure et 30 minutes. La charge est ensuite plus lente pour les derniers pourcentages.

