Le Xbox Game Pass Ultimate offre trois mois d’abonnement à Apple Music et Apple TV+

Pour les fêtes de fin d’année, un nouvel avantage vient d’arriver dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft. Les membres peuvent en effet profiter dès à présent de 3 mois d’abonnement offerts à Apple TV+ et Apple Music.

Microsoft semble de plus en plus se tourner vers Apple. Après l’arrivée de la synchronisation des Photos stockées dans iCloud sur Windows 11, et d’une application Apple TV+ et Apple Music prochainement, la firme de Redmond vient d’annoncer un partenariat avec la marque à la pomme. Plus précisément, les abonnés aux Xbox Game Pass Ultimate peuvent désormais profiter de quelques mois d’abonnement à Apple Music et Apple TV+.

Dans un billet de blog, Microsoft rappelle qu’elle travaille sans cesse avec divers partenaires afin de « proposer des expériences uniques à nos membres ainsi que du contenu additionnel pour plusieurs jeux, sans coût additionnel ». Le nouvel avantage du Xbox Game Pass Ultimate ajouté par l’entreprise tourne ainsi autour des services Apple avec « une période d’essai gratuite d’Apple TV+ de 3 mois et une période d’essai gratuite d’Apple Music de 3 mois ».

Bien évidemment, cette offre est réservée aux utilisateurs n’étant pas abonnés à l’un ou les deux services. A noter, nous apprenons que les membres du Xbox Game Pass Ultimate non abonnés à Apple TV+ ou Apple Music peuvent réclamer « réclamer les deux Avantages ou seulement l’un des deux ». Ces mois d’abonnement offerts peuvent être directement récupérés via sa console Xbox ou l’application Xbox sur Windows. Vous serez ensuite redirigé vers le site d’Apple afin d’activer les services.

Sachez cependant que cette offre ne sera pas indéfiniment disponible dans le Xbox Game Pass Ultimate. En effet, les trois mois d’abonnements à Apple Music et Apple TV+ pourront être récupérés uniquement jusqu’au 31 mars 2023. Vous aurez ainsi le temps de les combiner aux deux mois d’Apple TV+ offerts par Selena Gomez.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Game Pass : les nouveaux jeux de fin novembre 2022 !