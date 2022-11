Malwares : macOS est beaucoup plus sécurisé que Windows

Depuis de nombreuses années, macOS est mis en avant pour sa sécurité. Un nouveau rapport vient d’ailleurs de dévoiler que le système d’exploitation des Mac est celui où les malwares sont les moins présents. À titre de comparaison, Windows recense 9 fois plus de logiciels malveillants.

Alors que nous vous dévoilions que les antivirus gratuits sont plus efficaces que Microsoft Defender, nous découvrons un nouveau rapport mettant à mal Windows. En effet, Elastic Security Labs vient de publier un rapport non élogieux pour le système d’eplxoitation de Microsoft.

Les chercheurs en cybersécurité ont précisément examiné les systèmes d’exploitation les plus populaires et les menaces qu’ils ont reçues. Le rapport souligne que macOS est le système d’exploitation où les malwares sont beaucoup moins présents. Nous apprenons ainsi que macOS enregistre 6,2 % des infections via des logiciels malveillants, contre 39,4 % pour Linux et… 54 % pour Windows.

Le rapport mentionne ensuite que les chevaux de Troie sont responsables de la majorité des infections, plus précisément 80,5 % d’entre elles. Du côté des menaces concernant les Mac, MacKeeper est la plus rependue (47,92 %), suivi de Xcsset (16,67 %), Adload (12,5 %) ou encore AoBo Keylogger (10,42 %).

À noter, les chercheurs soulignent que des personnes malintentionnées peuvent faire usage de versions détournées de MacKeeper pour effectuer des attaques. La raison est simple : le logiciel dispose de permissions étendues ainsi qu’un accès aux processus et aux fichiers de macOS.

Autre information, les malwares de cryptominning ou cryptojacking sont de plus en plus répandus sur macOS. Le système d’exploitation des Mac n’est ensuite pas beaucoup mentionné dans le reste du rapport.

Même si macOS est plus sécurisé que Windows, il est tout de même conseillé d’avoir un antivirus de côté pour se protéger de tout malwares et autres menaces sur son Mac. Découvrez plus d’informations à ce sujet dans notre dossier : Pourquoi faut-il avoir un antivirus sur macOS en 2022 ?