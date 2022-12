Apple TV : une application pour smartphones et tablettes Android bientôt disponible !

Apple TV compte se démocratiser en 2023. Un nouveau rapport mentionne en effet que la firme à la pomme développerait une application pour smartphones et tablettes Android. Pour rappel, ces appareils peuvent accéder au service de streaming Apple TV+ uniquement avec un navigateur via le site web dédié à cet effet.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons ce qu’est Apple TV. Il s’agit d’une application permettant d’accéder au service de SVOD Apple TV+, mais aussi un agrégateur permettant d’accéder aux contenus de Prime Video, Disney+ ou encore Netflix en liant simplement ses comptes. Il est aussi possible d’y louer ou acheter des films via l’iTunes Store.

Malheureusement, tous les produits dotés d’un écran ne peuvent pas profiter d’Apple TV. En effet, la firme à la pomme propose l’application uniquement sur les plateformes suivantes : les boitiers Apple TV et ceux tournant sous Android TV ; les consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X ; les dongles HDMI Amazon Fire TV et Roku ; et certaines télévisions connectées LG, Samsung, Sony ou encore Vizio.

Dans un nouveau rapport partagé sur Twitter, le leaker ShrimpApplePro vient de révéler que de nouveaux produits allaient profiter de l’application Apple TV : les smartphones et tablettes Android. Nous apprenons d’ailleurs que cette dernière est en phase de beta testing en interne chez Apple. Il va même jusqu’à souligner que l’application serait « bientôt disponible ». À titre d’information, ces produits tournant sous Android n’ont pour le moment droit qu’à l’accès à Apple TV+ depuis leur navigateur.

Pour rappel, une version Windows de l’application Apple TV est aussi en cours de développement. Microsoft annonçait d’ailleurs que cette dernière serait disponible en 2023.

Outre l’arrivée d’Apple TV sur les smartphones et tablettes avec l’OS de Google, ShrimpApplePro a rapidement mentionné que l’application Apple Music pour Android allait profiter d’une mise à jour prochainement.

