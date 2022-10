Apple TV 4K (2022) : une nouvelle version plus puissante et moins chère

Mardi 18 octobre, Apple a dévoilé sur son site de nouveaux produits. Parmi eux, un nouveau modèle d’Apple TV 4K. Parmi les nouveautés, on retrouve une nouvelle puce plus puissante, davantage de stockage et la prise en charge de l’HDR10+.

Apple TV 4K : puce A15 Bionic et HDR10+

Pas forcément attendue, l’Apple TV 4K de troisième génération a été dévoilée le 18 octobre 2022. La firme de Cupertino ne change pas la formule des précédentes versions, mais apporte quelques avancées bienvenues. Tout d’abord, le boitier multimédia sera propulsé par la puce A15 Bionic, la même qui équipe les iPhone 13, 13 Pro et même les iPhone 14. Apple met en avant des performances en hausse et « un gameplay plus fluide » sur Apple Arcade, avec un CPU 50 % plus rapide et un GPU 30 % plus véloce. Une puissance pas forcément nécessaire, mais qui assurera la longévité de l’appareil.

Parmi les changements avec la version de 2021, on note la prise en charge des formats HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi qu’une nouvelle télécommande Siri Remote. Celle-ci abandonne le port Lightning pour laisser place à l’USB-C.

Deux versions disponibles, à partir de 169 euros

L’Apple TV 4K de nouvelle génération se décline en deux versions. L’entrée de gamme n’embarque plus de connecteur Ethernet et doit se contenter du Wi-Fi. Le stockage double, passant à 64 Go au lieu de 32 Go. Pour profiter du port Ethernet, il faudra se tourner vers le modèle supérieur embarquant 128 Go de stockage, qui ajoute par ailleurs la compatibilité Thread et Matter.

Du reste, les caractéristiques techniques restent identiques. L’Apple TV 4K supporte le HDMI 2.1, le Wi-Fi 6 ainsi que le Bluetooth 5.0.

Les deux nouveaux modèles sont d’ores et déjà disponibles sur l’Apple Store aux tarifs respectifs de 169 et 189 euros. Les premières livraisons auront lieu entre le 4 et le 9 novembre.

