iPhone 14 et 14 Plus : un modèle avec écran de 6,7 pouces, et plusieurs améliorations

Lors de la conférence du 7 septembre, Apple a levé le voile sur les iPhone 14 et 14 Plus. Au programme des nouveautés : une meilleure autonomie, une partie photo améliorée, la connectivité satellitaire ou encore la fin du support des cartes SIM physiques. Le gros changement est aussi l’arrivée d’un nouveau modèle « Plus » avec écran de 6,7 pouces, remplaçant le modèle « mini ».

Les nouveautés des iPhone 14 et 14 Plus

Pour commencer, parlons design. Les iPhone 14 et 14 Plus sont identiques à la génération précédente, iPhone 13 et 13 mini.

Il est cependant important de souligner que le modèle « mini », arborant une dalle de 5,4 pouces, est remplacé par un modèle « Plus », avec un écran de 6,7 pouces. Il profite d’ailleurs de la même autonomie que le Pro Max. Apple est ensuite venu ajouter un peu de puissance à ces modèles standard en y implémentant la puce A15 des iPhone 13 Pro.

Du côté de la partie photo, quelques améliorations sont de la partie. À l’arrière, un nouveau capteur principal de 12 Mpx vient capter jusqu’à 49 % de lumière en plus que la génération précédente. Pour la caméra frontale, les iPhone 14 et 14 Plus disposent aussi d’un nouveau capteur accueillant 38 % de luminosité en plus ; ainsi que la mise au point automatique (autofocus).

Au niveau de la connectivité, les deux modèles viennent profiter de deux changements importants : la connectivité satellitaire sous le nom d’Emergency SOS, permettant d’envoyer un message là où il n’y a pas de réseau habituellement (uniquement disponible aux États-Unis et au Canada à partir de novembre). À noter, les iPhone 14 et 14 Plus supportent uniquement les e-SIM, soit les cartes SIM virtuelles.

Les précommandes seront ouvertes le 9 septembre 2022, avec un prix de départ de 1 019 euros pour l’iPhone 14 avec 128 Go de stockage et 1 169 euros pour l’iPhone 14 Plus. La date de sortie de ces deux modèles est fixée au vendredi 16 septembre. Cinq coloris sont annoncés : noir, argent, bleu, Product(RED) et violet clair.