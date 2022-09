Apple Watch Ultra : une nouvelle montre connectée pour les sportifs à 999 euros

Lors de sa keynote du 7 septembre 2022, Apple est venu élargir sa gamme de montres connectées avec l’Apple Watch Ultra. À travers ce modèle, la firme à la pomme propose une toute nouvelle offre haut de gamme, beaucoup plus axée sur les sports extrêmes. Outre un nouveau design plus robuste, se démarquant par une protubérance au niveau des boutons et un grand écran plat, le produit affiche davantage de données, se veut plus endurant et dispose de nouveaux bracelets et cadrans sportifs.

Apple Watch Ultra, sportivement connectée

Le premier changement notable apporté avec l’Apple Watch Pro est un tout nouveau design pour les montres connectées de la firme à la pomme. En effet, ce modèle haut de gamme, remplaçant les Watch Edition, vient s’acquitter d’un énorme boitier de 49 mm. À titre de comparaison, le boitier 45 mm est le plus grand pour les Series 7 et Series 8. De ce fait, l’écran est plus grand et aussi plus lumineux : Apple annonce des pics à 2000 nits.

Cependant, le boitier n’est pas simplement plus volumineux, il dispose de changements notables au niveau des boutons. Sur la tranche gauche, Apple a ajouté un nouveau bouton programmable, permettant d’accéder rapidement à une application ou action de son choix. L’Apple Watch Ultra conserve ensuite la Digital Crown ainsi que le bouton latéral sur la tranche droite, mais ces derniers sont désormais jonchés sur une protubérance.

Avec ce nouveau design, annoncé comme plus robuste avec un revêtement en titane aérospatial, Apple veut principalement répondre aux besoins des pratiquants de sports extrêmes. La montre est capable de résister à des températures très élevées, mais aussi descendre jusqu’à 30 mètres sous l’eau. D’ailleurs, l’entreprise a dévoilé des cadrans sportifs allant dans ce sens, affichant davantage de statistiques. Une gamme de bracelets propre à ce modèle a aussi été dévoilée. À noter, la montre connectée est compatible avec les bracelets des précédents modèles d’Apple Watch de 44 et 45 mm.

Une montre ultra performante et endurante

Côté suivi sportif, on pourra compter sur la technologie GPS L5, qui permettra davantage de précision. L’application Compass a été améliorée et permet désormais d’intégrer des points d’intérêt afin de se repérer. Les haut-parleurs sont dorénavant au nombre de trois, pour permettre à la nouvelle alarme de sonner suffisamment fort si l’utilisateur est en difficulté ou perdu. Le micro est aussi amélioré pour être capable de fonctionner même avec du vent violent.

Une bonne nouvelle côté batterie est de la partie, avec l’annonce d’une autonomie de 36 heures. L’Apple Watch Pro aura droit à un mode spécial dans le courant de l’automne permettant de profiter de 60 heures d’utilisation sur une charge.

Parmi les autres nouveautés, nous retrouvons la nouvelle puce S8, succédant à la S7 de l’Apple Watch Series 7 ; mais aussi un capteur de température corporelle.

Les précommandes pour l’Apple Watch sont d’ores et déjà ouvertes, pour une disponibilité le 23 septembre. Le prix de cette montre connectée haut de gamme s’élève à 999 euros.

