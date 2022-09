AirPods Pro 2 : réduction de bruit et autonomie améliorées, nouveau boitier de charge

Apple vient d’annoncer une nouvelle paire d’écouteurs sans fil : les AirPods Pro 2. Avec cette nouvelle génération, l’entreprise propose un grand nombre de nouveautés qui valent le coup par rapport aux premiers AirPods Pro : une meilleure qualité audio et réduction de bruit avec la puce H2 ; une plus grande autonomie ; ainsi qu’un nouveau boitier de charge muni d’un haut-parleur et compatible avec le réseau Localiser.

Les nouveautés des AirPods Pro 2

En octobre, cela fera trois ans que les AirPods Pro ont été commercialisés. Riche de son succès, Apple est revenu avec une seconde génération, bourrée de nouveautés.

Durant son évènement Far Out du mercredi 7 septembre, la firme américaine a tout d’abord expliqué que les AirPods Pro 2 profitent de la puce H2, succédant ainsi à la H1 des AirPods Pro de première génération ainsi que les Beats Fit Pro et Powerbeats Pro. D’après Apple, cette dernière offre une meilleure qualité audio (notamment pour l’Audio Spatial), réduction de bruit et mode Transparence. Nous apprenons aussi que des contrôles tactiles sont de la partie pour augmenter ou baisser le volume.

Second gros changement : la présence d’un nouveau boitier de charge. Celui des AirPods Pro 2 embarque en effet un petit changement à côté du port Lightning : trois trous renfermant un haut-parleur. Grâce à ce dernier, les utilisateurs pourront faire sonner le boitier de charge afin de facilement le retrouver. D’ailleurs, il sera désormais possible de le retrouver via le réseau Localiser. Autre petit changement : un trou sur le côté droit pour accrocher le boitier à une lanière ou un porte-clefs.

Du côté de l’autonomie, les AirPods Pro 2 proposent 6 heures d’écoutes avec la réduction de bruit, contre respectivement 4,5 pour la génération précédente. Le boitier de recharge permet de profiter de 30 heures d’autonomie avec boitier de recharge. À noter, le chargeur de l’Apple Watch peut recharger le boitier des AirPods Pro.

Les AirPods Pro 2 seront disponibles au prix de 299 euros. Les précommandes débuteront le 9 septembre, pour une commercialisation le 23 septembre.

