Apple Watch Series 8 : capteur de température, mode basse consommation et détection des accidents

L’Apple Watch Series 8 vient d’être annoncée par Apple durant sa conférence de rentrée Far Out. Malheureusement, ce modèle n’est pas très riche en nouveautés, contrairement à l’Apple Watch Pro. Nous retrouvons tout de même l’arrivée d’un nouveau mode basse consommation, un capteur de température corporelle et la détection d’accidents.

Peu de nouveautés pour les Apple Watch Series 8

Alors que les rumeurs ont précisé pendant des mois l’arrivée d’un design à bords plats pour l’Apple Watch Series 8, rien n’a changé par rapport aux Apple Watch Series 7. En effet, Apple est venu dévoiler un boitier toujours muni d’un écran incurvé et de bords arrondis pour cette génération. Les coloris proposés cette année sont : Midgnight, Starlight, Silver et RED en acier inoxydable ; et trois autres en titane (noir, or et bronze).

Aucun mot n’a été donné concernant la puce intégrée dans ce nouveau modèle. Cependant, Apple a annoncé que la Watch Series 8 récolte une nouvelle donnée de santé grâce à un nouveau capteur : la température corporelle. Pour les femmes, cette nouveauté leur permet de suivre leur cycle d’ovulation des femmes.

Au niveau logiciel, Apple est venu dévoiler quelques changements notables, dont l’ajout d’un mode basse consommation. Ce dernier offre une expérience similaire à celle habituelle, mais en noir et blanc. Il est ainsi possible de profiter d’une autonomie de 36 heures tout en pouvant profiter du suivi de l’activité physique en plus de la détection de chutes, contrairement au mode Réserve. La fonction sera disponible avec watchOS 9 pour tous les modèles depuis l’Apple Watch Series 4.

En plus de cela, l’Apple Watch profite d’une fonctionnalité nommée « Crash Detection », identifiant automatiquement les accidents en voiture. Dès lors, les autorités sont contactées, et notifiées de lieu de l’incident.

Les précommandes de l’Apple Watch Series 8 sont d’ores et déjà ouvertes, pour une disponibilité le 16 septembre. Le prix de départ annoncé est de 399 dollars pour le modèle standard, et 499 dollars pour la version cellulaire.