La Corée du Sud à l’honneur pendant Maison&Objet Paris 2022

Du 8 au 12 septembre, MoTIE (le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie) et KIDP présenteront DESIGN KOREA 2022 au salon Maison&Objet Paris, pour promouvoir les nouveautés annuelles en design et renforcer la portée du design coréen à l’étranger.

Maison&Objet est le plus grand salon de l’intérieur d’Europe – un salon auquel participent des produits de design du monde entier. Lors de l’événement en mars 2021, 1 811 marques de 54 pays ont participé et le salon a été visité par 51 656 personnes venant de 136 pays. Les acheteurs du monde entier participent en grand nombre pour saisir les tendances du design et formuler de futurs plans d’achat, ce qui en fait l’un des lieux les plus attrayants pour les entreprises de design coréennes.

La Corée du Sud mise en avant

33 entreprises coréennes seront exposées dans la section Accessoires pour la maison, « KIDP » (Hall 4-D75). Le pavillon DESIGN KOREA de Maison&Objet occupe une surface au sol de 250㎡ et a été conçu pour peindre le large visage de l’identité nationale coréenne dans le design. Les entreprises de design représentées ont été sélectionnées par le KIDP parmi les PME engagées pour un projet d’expansion à l’étranger. Les décisions finales ont été prises au moyen d’examens. Les entreprises notables représentées comprennent :

Rhetoric qui présente une boîte à repas conçue avec une fonctionnalité modulaire et une esthétique minimaliste sous la forme d’une boîte à repas coréenne traditionnelle appelée «Chan Hap» et d’un tissu d’emballage inspiré du Jogakbo traditionnel coréen. Les designs Rhetoric sont fabriqués à partir de matériaux éco-responsables (bioplastique à base de PLA de maïs, fibre de polyester recyclé, etc.).

KIMUSTUDIO qui présente des œuvres créées en collaboration avec des designers, vivant avec une déficience intellectuelle. Le studio présente à la fois leurs œuvres d’art et leurs produits connexes.

Sorosi qui offre une expérience de thé et de mise en pot de fleurs, s’inspirant des inspirations de conception de la dernière dynastie Joseon de Corée.

L’intérêt pour la culture coréenne n’a jamais été aussi élevé, je suis donc ravi de présenter des produits inspirés de la porcelaine traditionnelle et du design hangul. Fondateur/designer de Sorosi, Kim Sunyoung

Retrouvez plus d’infos sur la page de Maison&Objet de Design Korea