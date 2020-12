ANAPA KOREA présente des produits portables de soins de santé biologiques contenant des micro-courants

Publicité

Anapa Korea, qui a participé au projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger mené par Gwangmyeong G-Hub, a introduit un produit portable de soins de santé biologique contenant des micro-courants.

Anapa Korea fabrique et vend des pièces de monnaie à micro-courant, des bracelets et des colliers à micro-courant, des protège-genoux à micro-courant et des brosses à dents à micro-courant.

Un entretien rapide avec ANAPA KOREA

L'effet microcourant a déjà été prouvé dans de nombreuses études de recherche médicale, telles que le soulagement de la douleur musculaire, le soulagement de l'inflammation et le soulagement de la névralgie, et de nombreuses cliniques utilisent le microcourant pour effectuer des traitements. Nous avons développé des produits portables tels que des pièces de monnaie à micro-courant, des bracelets et des colliers, des protège-genoux et des brosses à dents afin que tout le monde puisse bénéficier des effets de micro-courant simplement en les portant au quotidien. Actuellement, nous avons plus de cinq brevets relatifs à des produits. Il est vendu sur le marché intérieur en ligne et compte plus de 150 magasins hors ligne, dont Hyundai et Lotte Department Store.

ANAPA KOREA est prête à se développer à l’étranger

J’espère que ce sera l’occasion d’informer plus en détail les clients étrangers sur les produits à micro-courant d’Anapa. Nous essaierons de promouvoir nos produits en menant divers marketing tels que le marketing d’influence, la publicité de recherche et l’achat conjoint, et nous visons 2 milliards de won de ventes en 2021.

Gwangmyeong G-Hub est un espace de startups culturelles qui soutient les startups et les créations établies par Gyeonggi-do, Gwangmyeong-si et Gyeonggi Contents Agency pour construire un écosystème de startups dans le domaine de l’éco-conception et des contenus culturels.

Gwangmyeong G-Hub mène un projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger sous le thème «Entrepreneuriat protecteur de la Terre – Mondialisation» pour les startups de la région de Gyeonggi qui cherchent à pénétrer le marché étranger . Le marché national des produits écologiques devrait croître considérablement à l’avenir grâce au Green New Deal annoncé en juillet, et Gwangmyeong G-Hub a mis en place un programme pour pénétrer le marché étranger spécialisé dans l’industrie écologique.

