MOMMYSPOT introduit une technologie de revêtement écologique utilisant de l’huile de lin SANS OGM

MOMMYSPOT, qui a participé au projet Overseas Networking and Market Support Project mené par Gwangmyeong G-Hub, a introduit sa technologie de revêtement écologique utilisant de l’huile de lin sans OGM.

MOMMYSPOT pas de méthodes artificielles

Elle travaille avec la première génération de fonderies expérimentées en Corée et fabrique tous les produits à la main, et non par des méthodes artificielles produites en série par des machines. Il faut 30 jours pour fabriquer un produit, et 7 à 10 jours seulement pour que le processus s’installe complètement.

MOMMYSPOT est la première entreprise à lancer le processus de rupture complète de la coulée sur le marché des produits de coulée non revêtus, ce qui peut être considéré comme une technologie d’assaisonnement très innovante . Leur méthode de revêtement n’est pas un revêtement chimique nocif pour l’environnement ou brûlant uniquement la surface avec de l’huile, mais une méthode qui pénètre progressivement l’huile en ajustant la température de l’huile comestible NON-OGM de la plus haute qualité.

MOMMYSPOT a l'avantage de pouvoir l'enlever simplement en lavant ou en appliquant de l'huile même s'il rouille car il est déjà complètement cassé à l'intérieur. Ils sont déjà terminés avec le lourd travail d'assaisonnement au nom des consommateurs, offrant la commodité qui convient à la société moderne.

Gwangmyeong G-Hub est un espace de startups culturelles qui soutient les startups et les créations établies par Gyeonggi-do, Gwangmyeong-si et Gyeonggi Contents Agency pour construire un écosystème de startups dans le domaine de l’éco-conception et des contenus culturels.

Gwangmyeong G-Hub mène un projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger sous le thème «Entrepreneuriat protecteur de la Terre – Mondialisation» pour les startups de la région de Gyeonggi qui cherchent à pénétrer le marché étranger. Le marché national des produits écologiques devrait croître considérablement à l’avenir grâce au Green New Deal annoncé en juillet, et Gwangmyeong G-Hub a mis en place un programme pour pénétrer le marché étranger spécialisé dans l’industrie écologique.

