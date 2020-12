GoodLight a développé l’outil de transport de boîtes en carton Boxjobe

Publicité

GoodLight, qui a participé au projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger mené par Gwangmyeong G-Hub, a présenté son outil de transport de boîtes en carton Boxjobe.

Goodlight est une nouvelle société de développement et de fabrication de produits fondée en 2015 en faisant converger son brevet de démarrage, son éco-conception et son upcycling. En tant que société à capital-risque certifiée par le Fonds de garantie technologique, elle a remporté le grand prix du concours Eco-Startup de l’agence de contenu Gyeonggi de cette année.

Chargez plusieurs couches de boîte en une

Le produit breveté de GoodLight, Boxjobe, est un outil de transport de boîtes en carton écologique qui peut charger plusieurs couches d’une seule touche. Il a formé des produits de suivi comme celui pour les objets lourds, et nous développons continuellement une technologie pour permettre l’application de poignées pour porter des robots ou des robots de livraison.

Il a ensuite déclaré: «La société se prépare actuellement à produire en série deux types de Boxjob et se prépare à vendre 50 000 unités aux marchés et aux entreprises de livraison avec 1,1 million de travailleurs en Corée après un financement participatif en janvier de l’année prochaine. De plus, nous nous préparons au financement de Makuake pour aller au Japon et nous trouverons une agence professionnelle. »

Gwangmyeong G-Hub est un espace de startups culturelles qui soutient les startups et les créations établies par Gyeonggi-do, Gwangmyeong-si et Gyeonggi Contents Agency pour construire un écosystème de startups dans le domaine de l’éco-conception et des contenus culturels.

Gwangmyeong G-Hub mène un projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger sous le thème «Entrepreneuriat protecteur de la Terre – Mondialisation» pour les startups de la région de Gyeonggi qui cherchent à pénétrer le marché étranger. Le marché national des produits écologiques devrait croître considérablement à l’avenir grâce au Green New Deal annoncé en juillet, et Gwangmyeong G-Hub a mis en place un programme pour pénétrer le marché étranger spécialisé dans l’industrie écologique.

