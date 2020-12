GRAENN présente la mode écologique en polyester recyclé

Publicité

GRAENN, qui a participé au projet de mise en réseau et de soutien du marché à l’étranger mené par Gwangmyeong G-Hub, a présenté sa mode écologique en polyester recyclé.

Le personnel de l’entreprise a déclaré: «Notre entreprise est une marque durable qui poursuit une mode durable et ajoute de la valeur à l’environnement. Avec du papier recyclé fait de bouteilles en plastique jetées, nous mettons en évidence le développement de l’industrie de la mode écologique et l’amélioration de l’environnement. Au milieu de la mode rapide où la fabrication de vêtements est devenue hors d’usage, nous visons à devenir une entreprise qui prend l’initiative de créer le style auto-tendance qui a de la valeur. Avec le thème «Lumières environnementales», nous rompons avec le style ennuyeux typique de la mode écologique, en menant la tendance et en présentant une mode durable. »

Les principales caractéristiques GRAENN de la mode écologique sont les suivantes

Vêtements décontractés faciles à assortir avec les vêtements existants

Des restrictions surdimensionnées limitées et une coordination multi-tailles rendues possibles

Minimise le superflu et les restes de tissus recyclés et de design écologiques

Informations sur les produits et faits écologiques, capacité de visualisation informatique pour la contribution environnementale

Notre petit départ est la base du succès de l'industrie de la mode écologique, afin que d'autres producteurs puissent participer ensemble et essayer de gagner-gagnant les uns avec les autres. L'entreprise envisage de se transformer en une entreprise sociale préliminaire au début de l'année prochaine. Nous construisons un système de visualisation qui informe les consommateurs de la quantité de carbone rejetée dans l'environnement en comparant l'utilisation du polyester ordinaire et du polyester recyclé en visualisant les données d'émission de dioxyde de carbone.

Gwangmyeong G-Hub est un espace de startups culturelles qui soutient les startups et les créations établies par Gyeonggi-do, Gwangmyeong-si et Gyeonggi Contents Agency pour construire un écosystème de startups dans le domaine de l’éco-conception et des contenus culturels.

Gwangmyeong G-Hub mène un projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger. Sous le thème «Entrepreneuriat protecteur de la Terre – Mondialisation». Pour les startups de la région de Gyeonggi qui cherchent à pénétrer le marché étranger. Le marché national des produits écologiques devrait croître considérablement à l’avenir grâce au Green New Deal annoncé en juillet, et Gwangmyeong G-Hub a mis en place un programme pour pénétrer le marché étranger spécialisé dans l’industrie écologique.

