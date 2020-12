Publicité

GOONIES, qui a participé au projet le projet de mise en réseau et de soutien du marché à l’étranger mené par Gwangmyeong G-Hub, a présenté sa palette intelligente.

Goonies est une société du groupe de start-ups de Pangyo créée par le Ministère des PME et des Startups et exploitée par Institut coréen du développement des startups et de l’entrepreneuriat et Centre Gyeonggi pour l’économie créative et l’innovation. En tant qu’entreprise spécialisée dans le développement de matériel et de logiciels dans les domaines de l’éducation et des jouets, elle développe divers produits éducatifs tels que Smart Palette, un dispositif d’éducation artistique numérique.

Les principales caractéristiques de Smart Palette sont les suivantes :

Expérience utilisateur intuitive

Peut être utilisée sur tous les appareils mobiles iOS/Android

Offre du plaisir grâce à des mises à jour continues du contenu

Prix raisonnable

Transportable

Les employés ont déclaré : « Smart palette peut être utilisé à la maison, à l’école et dans les jardins d’enfants, dans les endroits publics (hôpitaux, salles d’exposition, musées d’art, bibliothèques). Elle peut également être utilisée comme un modèle commercial pour le diagnostic/traitement psycho-artistique des bébés. Elle est entrée dans 31 magasins E-Mart Electromart et 146 magasins Bad Cat en Corée, et elle fournit ses produits aux lieux pour enfants et aux bureaux gouvernementaux.

Publicité

Gwangmyeong G-Hub est un espace de start ups culturel qui soutient celles-ci et leurs créations. Cela pour construire un écosystème de Start-ups dans le domaine de l’éco-conception et des contenus culturels.

Gwangmyeong G-Hub mène un projet de connexion à l’étranger et de soutien du marché sous le thème « Earth-protecting Entrepreneurship – Globalization » pour les startups de la région de Gyeonggi qui cherchent à entrer sur le marché d’outre-mer. Le marché national des produits respectueux de l’environnement devrait croître de manière significative à l’avenir grâce au Green New Deal annoncé en juillet, et Gwangmyeong G-Hub a mis en place un programme pour entrer sur le marché d’outre-mer spécialisé dans l’éco-industrie.