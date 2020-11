Pangyo 2020 – Les transaction Kakao Pay ont augmentés de 72%

Promo Pre-Black Friday

Actuellement, l’économie mondiale est en pleine tourmente en raison de l’épidémie prolongée de COVID-19. Cependant, les entreprises informatiques, de contenu et de bio situées à Pangyo ont bien performé sur les marchés nationaux et étrangers. Et cela donne de l’espoir aux industries connexes et à de nombreuses startups. Nous avons examiné les principales activités de Kakao Pay en 2020, montrant leurs réelles compétences et réalisant des réalisations étonnantes même dans des conditions difficiles.

Croissance récente de Kakao Pay

Alors que la demande de paiements non en personne augmentait en raison de la pandémie, les ventes de Kakao Pay situé à Pangyo ont également explosé. Le montant de la transaction de Kakao Pay au premier semestre de cette année a atteint 29,1 billions de wons. Le paiements en ligne au 2T a augmenté de plus de 67%. Et les transactions de services financiers de Kakao Pay ont enregistrsé trois fois plus en un an. En outre, le montant de la transaction 3T de Kakao Pay de cette année a enregistré 17,9 billions de wons, soit une augmentation de 38% en glissement annuel.

Au milieu de la préférence croissante pour les méthodes de paiement non face à face en raison du COVID prolongé. Kakao Pay est désormais largement utilisé non seulement en ligne, mais également dans les magasins franchisés affiliés et à l’étranger, et le montant des transactions de paiement a augmenté de 72% par rapport à la même période l’année dernière.

À propos des changements sur le marché de la fintech et du rôle de Kakao Pay dans l’ère post-COVID

En raison des faibles intérêts dans les banques accélérés par la propagation du COVID-19, le marché financier est en train de passer de l’épargne dans les banques à l’investissement. Et les besoins de transactions non face à face augmentent également. En tant que leader qui a ouvert le marché de la fintech en Corée, nous ferons de notre mieux pour étendre la méthode d’investissement non face à face. PDG Ryu Young-jun de Kakao Pay

Kakao Pay opte pour la société sans portefeuille

Kakao Pay est une filiale fintech de Kakao , lancée en avril 2017, qui a conduit la transition vers la «société sans portefeuille». Où les activités économiques peuvent être menées à tout moment et n’importe où avec un smartphone. Surtout depuis 2014, lorsque le système de paiement simple mobile a été lancé pour la première fois en Corée. Depuis, il a réalisé une croissance remarquable en fournissant des services innovants de financement de la vie qui soulagent les inconvénients des activités financières conventionnelles telles que les paiements en ligne et hors ligne, les envois de fonds, l’adhésion, les factures et l’authentification.

En commençant par les services d’investissement en novembre 2018, il a introduit des services financiers spécialisés tels que l’évaluation intégrée et l’évaluation du crédit, l’assurance. Mais aussi, des comparaisons de prêts en 2019, élargissant ses domaines d’activité pour fournir des services financiers ouverts à tout le monde. En outre, en février 2017, il a attiré un investissement de 200 millions de dollars de la part d’Ant Group, la société mère d’Alipay et a conclu un partenariat stratégique. Elle forme maintenant diverses coopérations pour garantir des moteurs de croissance sur le marché coréen. Jeter une tête de pont pour l’expansion à l’étranger et développer l’écosystème financier mobile.

En février, elle est devenue le principal actionnaire de Baro Investment and Securities et a changé de nom pour Kakao Pay Securities. Puis est entré dans le secteur des valeurs mobilières en tant que première société de technologie financière. Kakao Pay Securities a commencé par convertir de l’argent, une méthode de paiement électronique prépayée, en compte titres. Ainsi, fournir divers avantages et services pratiques, et le nombre de comptes augmente maintenant rapidement.

(Plus de deux millions d’ utilisateurs utilisent le service de compte titres)

Payez et investissez en même temps

Parallèlement, elle a ouvert cinq produits de fonds soigneusement sélectionnés dans le service Kakao Pay Investment afin de diversifier son portefeuille de produits d’investissement. Et c’est une nouvelle vague d’investissements aventureux en collectant des pièces. Qui investit automatiquement dans les fonds désignés avec la monnaie restante après le paiement, et «collecte des œufs», qui investit les récompenses reçues après le paiement.

Sur le long terme, sur la base du big data de Kakao Pay et de la technologie IA accumulée à travers divers services. Nous prévoyons d’étendre le service d’investissement centré sur l’utilisateur avec de nouvelles solutions d’investissement et des services de conseil en allocation d’actifs qui peuvent aider les utilisateurs ayant moins d’expérience en matière d’investissement à obtenir des bénéfices avec plaisir et facilité. De plus, nous réfléchissons également à un service d’investissement d’actifs innovants non face à face en utilisant des robots-conseillers. PDG Ryu

En outre, Kakao Pay se prépare à créer une société d’assurance non-vie numérique basée sur la meilleure technologie technologique et l’influence de la plateforme du pays. Et prépare des produits pour éliminer les angles morts de l’assurance et protéger les utilisateurs des risques quotidiens.

D’autre part, Kakao Pay a pris des participations dans la start-up de la plateforme insuretech INBYU en juillet 2019 . Et obtenu les droits de gestion, jetant les bases pour entrer dans le secteur de l’assurance. Depuis le lancement du service d’assurance en octobre 2019, il a introduit des produits d’assurance raisonnables tels que l’assurance des voyageurs, l’assurance sportive et l’assurance de la téléphonie mobile . Avec une barrière d’entrée plus faible et qui peut aider les gens à se préparer aux petits et grands risques de la vie.

Kakao Pay se mondialise

Avec cela, Kakao Pay a commencé à prendre en charge les services de paiement dans l’App Store d’Apple pour la première fois en tant que simple service de paiement l’année dernière. Et fournit actuellement des services de paiement à des filiales à l’étranger telles que Google Play, YouTube, Ali Express et iHerb. A ajouté le PDG Ryu. « Nous prévoyons d’étendre continuellement les affiliés en ligne et hors ligne afin que les utilisateurs puissent utiliser divers services financiers avec Kakao Pay seul ».

Pour créer une synergie entre la communauté de Kakao, Kakao Pay poursuit un travail de coopération en ouvrant diverses possibilités. En mai, il a coopéré avec Kakao Bank pour rationaliser le processus de liaison des comptes et a commencé à lier «Easy Account Link» et «Asset Management» pour une gestion intégrée des actifs financiers. Le PDG Ryu a présenté les changements dans la vie financière et les orientations futures de la conférence if (kakao) 2020 le 19 novembre. Il a également annoncé qu’il travaillerait en permanence pour réduire à zéro les inconvénients liés au paiement avec Kakao Pay.

(if (kakao) 2020 Conference / Finance with Peace of Mind: 01100193500) / Session par Ryu Young-jun, le PDG de Kakao Pay)

Kakao Pay a une culture de développement qui recherche l’ouverture et le partage. Communication horizontale, adéquation du personnel en charge, autonomie et diversité, et nous nous efforçons de trouver des personnes talentueuses. L’ADN de la culture d’entreprise innovante de Kakao Pay est développé par des développeurs talentueux, qualifiés, capables de communiquer et désireux de travailler avec des collègues pour résoudre des problèmes. C’est le moteur de croissance que Kakao Pay peut relever de nouveaux défis.

En savoir plus sur la fintech Kakao Pay sur leur site Web.

