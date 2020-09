100 milliards de dollars de ventes dans la Pangyo Techno Valley !

Le 2 septembre, Gyeonggi-do a annoncé les résultats d’une enquête complète sur les entreprises de la Pangyo Techno Valley menée d’avril à juillet dernier par le GBSA. Les statistiques ont montré que 93 % des entreprises de la Pangyo Techno Valley sont, comme dit précédemment, de haute technologies et 85,94 % sont des PME. Leurs ventes l’année dernière se sont élevées à 107,2 milliards de bénéfices.

1259 entreprises dans la Pangyo Techno Valley

Selon les résultats de l’enquête, il y avait au total 1 259 entreprises dans la Pangyo Techno Valley à la fin de 2019. Par secteurs, les entreprises de l’industrie de haute technologie, composées de 830 entreprises visées informatique (65,93 %), 165 entreprises de technologie (13,11 %), 164 entreprises de biotechnologie (13,03 %) et 17 entreprises de nanotechnologie (1,35 %), représentaient 93 % du total. Sur les 1 259 entreprises résidentes, 941 (74,74 %) ont leur siège social dans la Pangyo Techno Valley, et le nombre d’entreprises qui exploitent des centres de recherche est de 674. Le nombre de travailleurs à temps plein est de 64 497, soit une augmentation de 1 447 par rapport aux 63 050 de 2018, et la principale tranche d’âge est celle des 20 et 30 ans, qui représente 64,04 %, la jeune génération étant le groupe le plus important.

Une forte présence des start-up en Corée

Selon l’enquête, 19,44 % des travailleurs vivaient dans la région de Bundang et Seongnam où se trouve la Pangyo Techno Valley, suivis de 17,23 % à Gwangju et Yongin, 16,62 % dans la partie sud de Séoul, et 15,4 % à Gwacheon, Uiwang et Suwon. Les quatre premières zones de résidence ont affiché une tendance à la hausse, passant de 62,98 % à 68,69 % au cours des trois dernières années. Cela montre qu’un grand nombre de cadres et d’employés résident dans des zones où les déplacements sont faciles et où les transports publics sont accessibles.

Lim Mun-young, le responsable de la politique de croissance future de Gyeonggi-do, a déclaré : « Pour que la Pangyo Techno Valley fasse un plus grand bond en avant, il est nécessaire d’analyser l’état actuel de celle-ci et de discuter de la direction qu’elle devrait prendre pour se développer davantage. Nous écouterons les voix des entreprises résidentes et ferons l’effort d’améliorer l’environnement ». Gyeonggi-do prévoit d’utiliser les résultats de cette enquête comme données pour améliorer l’efficacité des opérations complexes et établir des politiques économiques.