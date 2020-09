Zenimax racheté par Microsoft : mauvaise nouvelle pour la PS5 ?

Microsoft vient de frapper un grand coup dans le monde du jeu vidéo en acquérant ZeniMax Media pour 7,5 milliards de dollars. Plus connue pour sa filiale, Bethesda Softworks, la firme de Redmond vient de se renforcer d’une bien belle manière juste avant la sortie de la Xbox Series X.

Le rachat inattendu de ZeniMax

Après le rachat de Minecraft en 2014, Microsoft s’offre un nouveau tour de force en s’offrant l’un des éditeurs les plus influents de la scène vidéoludique, ZeniMax Studios. Une acquisition qui s’est faite dans la plus grande discrétion, car aucune rumeur n’avait filtré avant l’annonce-choc du 21 septembre. Pour rappel, ZeniMax c’est avant tout les licences The Elder Scrolls, Fallout, Prey, Doom, Wolfenstein ou encore la saga Dishonored. À cela s’ajoutent les sorties prévues de la nouvelle franchise Starfield qui garniront à coup sûr le Xbox Game Pass, service de Cloud Gaming de Microsoft.

Un avantage face à la PS5 ?

À noter qu’avant cette acquisition, Sony avait signé un partenariat avec Bethesda pour des exclusivités temporaires. Deux jeux, que sont DeathLoop et Ghostwire Tokyo, seront des exclusivités temporaires pour la PS5 comme l’annonce Microsoft. Le rachat ne rend pas l’accord caduc, mais on peut facilement affirmer que ce sera le dernier. Au contraire, les prochains jeux développés par Bethesda et ZeniMax (on pense fortement à The Elder Scrolls VI) risquent d’être des exclus Microsoft. C’est en tous cas ce que laisse penser l’interview de Microsoft. Une interview qui affirme que les prochains jeux développés par Bethesda sortiront peut-être sur d’autres consoles « au cas par cas ». Espoir ou désespoir pour les futurs possesseurs de la PS5 ? Seul l’avenir nous le dira. Il est possible que Microsoft cherche à toucher le plus de joueurs possible pour vendre le plus possible.

Outre les jeux, Microsoft vient de mettre la main sur le moteur id Tech, moteur qui se trouve sur Doom et Doom Ethernal. C’est ce moteur qui a permis le portage sans soucis des deux jeux sur Nintendo Switch. Concernant The Elder Scrolls Online, le MMORPG de Bethesda, rien ne changera pour les joueurs PS4 et le développement du jeu se fera normalement.

Ce rachat fait suite à plusieurs rapprochements entre les deux entreprises. On pense notamment au développement de Morrowind sur Xbox, mais aussi à l’exclusivité Xbox 360 d’ Elder Scrolls IV Oblivion. Aujourd’hui cela a été officialisé et ZeniMax Studio et ses 2300 employés intègrent le géant de la Tech, Microsoft.

Voici la liste complète des studios acquis par Microsoft lors du rachat de ZeniMax Studios :