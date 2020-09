Crosscall Class 40 : La technologie au service du bateau parfait

Depuis plusieurs années, les performances sportives n’ont cessé de s’améliorer. Athlétisme, sports collectifs ou mécaniques, les exigences du haut niveau continuent de repousser les limites humaines. Devant ces performances de haut vol, les équipes de préparation ne se cachent pas : elles utilisent la technologie à leur avantage. Capteurs corporels, machines de sport, vidéo, … tout est exploité à son maximum. Dans l’univers Nautique, l’entreprise CrossCall, en partenariat avec le skipper Aurélien Ducroz, est en quête du bateau révolutionnaire qui guidera leur champion vers la victoire…

La technologie au cœur du processus de création de Crosscall

À Paris, ce mardi 15 septembre 2020, le Crosscall Sailing Team et leur skipper partenaire, Aurélien Ducroz, ont dévoilé les grandes lignes de leur futur projet. À travers cette collaboration, les deux entités entendent concevoir un nouveau monocoque révolutionnaire, le Class40 Crosscall. Ce bateau sera optimisé pour jouer les premières places sur les grandes courses à venir.

Face à ces objectifs exigeants, les équipes de Crosscall et leur skipper Aurélien Ducroz restent tout de même confiants. En effet, ce futur monocoque, le Class40, alliera l’expérience d’un navigateur à la précision de la technologie de Crosscall. C’est d’ailleurs ce qu’explique Aurélien Ducroz, fier de pouvoir « construire cet incroyable bateau avec [s]es partenaires historiques« .

Grâce aux possibilités offertes par la technologie, Crosscall et Aurélien Ducroz mettent toutes les chances de leurs côtés. Modélisation 3D, simulation des vagues et du vent, tout est pensé et étudié pour répondre au mieux aux attentes du sportif. C’est « une aventure dans laquelle toutes

nos équipes sont impliquées avec passion« , se réjouit Cyril Vidal, le président et fondateur de Crosscall

Objectif Route du Rhum 2022 et Vendée Globe pour Aurélien Ducroz

À l’aide de ce nouveau monocoque, Aurélien Ducroz affiche ses ambitions pour la suite de l’aventure. En effet, ce nouveau bateau pensé et optimisé jouer la course au large, bénéficiera de nombreux atouts. Ainsi, le futur Class40 de chez Crosscall disposera de smartphones et tablettes Core-T4. Ces derniers s’intégreront directement dans le bateau comme outils d’aide à la navigation. De plus, à l’aide des nouvelles technologies disponibles, un maximum de commandes a été ramené dans le cockpit du bateau. Une avancée majeure, qui limitera les allers-retours du navigateur sur son bateau.

Avec ce nouveau bateau le skipper et toute l’équipe de Crosscall se lancent dans un défi à la hauteur de leurs ambitions. En effet, Aurélien Ducroz, qui ne cache pas ses projets sportifs, espère s’appuyer sur la technologie révolutionnaire et le soutien sans faille de Crosscall pour remporter la Route du Rhum 2022. Mais sa soif de victoire ne s’arrête pas là. Ainsi, cette course doit servir de rampe de lancement au skipper et à son Class40 Crosscall pour aller chercher la consécration de tous les skippers : le Vendée Globe.

Enfin, pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à suivre la Websérie #RideTheOcean. Cette série de vidéos mise au point par Crosscall permet au grand public de suivre les étapes clés de la construction de ce nouveau bateau. Vous retrouverez ainsi toutes les étapes de construction, depuis sa conception jusqu’à sa mise à l’eau, prévue d’ici avril 2021.