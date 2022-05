GPhilos, production d’hydrogène verte – HyVolution 2022

GPhilos est une entreprise spécialisée dans le système de conversion de puissance (PCS) pour la connexion au réseau et la configuration des micro-réseaux d’énergie nouvelle et renouvelable. Commençant par le développement et commercialisation d’onduleurs reliés au réseau de piles à combustible en 2009. Depuis 2017, ils développent et fournissent des solutions d’hydrogène vert grâce à l’énergie renouvelable P2G (Power to Gas). Ils étaient avec nous lors du salon HyVolution Paris 2022.

GPhilos dans la tendance de la réduction du carbon

GPhilos a développé diverses technologies et produits en réponse à la tendance mondiale à la réduction du carbone, qui a conduit à l’Accord de Paris et à la Déclaration de neutralité carbone de 2050. Tout en développant et en fournissant des produits de système de conversion de puissance (PCS) aux marchés des piles à combustible et des systèmes de stockage d’énergie (ESS). GPhilos a rapidement analysé les faiblesses électriques de la structure de pile/cellule électrochimique. Et a accordé une attention particulière à la relation entre les sources d’énergie renouvelables, les sources d’énergie distribuées, les réseaux et les charges.

Pour que les nouvelles technologies et industries, qui ont émergé pour répondre aux exigences d’une ère à faible émission de carbone, se développent harmonieusement avec le système actuel. Je pense qu’il est important d’avoir un système d’alimentation qui réduit le fardeau sur les systèmes d’énergie renouvelable et d’hydrogène. En particulier, malgré les avancées technologiques répétées qui ont été faites pour utiliser efficacement les machines d’électrolyse de l’eau hautement volatiles pour exploiter l’énergie renouvelable, les piles de machines d’électrolyse de l’eau continuent d’avoir un problème de favoriser le courant continu stable Puissance.

Production d’hydrogène verte

Tout en se concentrant sur cette question, GPhilos a développé un système de production d’hydrogène vert qui peut être directement connecté aux centrales d’énergie renouvelable et permet un fonctionnement sûr des cheminées d’électrolyse de l’eau et de l’ensemble du système. Ils ont également développé une solution verte pour les piles à combustible et les stations de recharge d’hydrogène.

Le système d’hydrogène vert proposé par GPhilos lors de cette exposition peut utiliser directement des ressources distribuées des énergies renouvelables. S’il est mis en œuvre, l’échelle du système est capable de faire fonctionner des stations d’hydrogène de ravitaillement même si elles ne sont pas connectées. De plus, il est conçu pour assurer sécurité et équilibre énergétique dans l’ensemble du processus, production d’énergie à utilisation d’hydrogène. Contrairement aux systèmes généraux de production d’hydrogène, le responsable a expliqué que l’intégration du système pour le stockage et l’utilisation de l’hydrogène est possible et adaptée à la situation et aux exigences du client.

Le convertisseur d’alimentation électrique connecté à la machine d’électrolyse de l’eau place un dispositif de stockage d’énergie, tel qu’une batterie, entre le convertisseur AC/DC et DC/DC, ce qui empêche les chocs externes d’être transmis au système. Il peut également réagir même lorsque l’électrolyse de l’eau doit être arrêtée d’urgence. Étant donné que seul le convertisseur DC-DC doit être changé lors de la mise en œuvre d’une autre machine d’électrolyse de l’eau, les consommateurs peuvent choisir la machine d’électrolyse de l’eau qu’ils souhaitent lors de la conception du système, en fonction de l’approvisionnement requis en énergie renouvelable.

Des installations déjà en fonctionnement

Sur la base de cette technologie, GPhilos s’est engagé à fournir avec un partenaire allemand un système de production d’hydrogène à une station de charge d’hydrogène qui doit être installée sur l’île de Borkum, en utilisant l’énergie éolienne offshore de la mer du Nord. Ils ont signé une lettre d’intention (Lol) en février de cette année. En outre, ils s’efforcent de sécuriser les opportunités commerciales P2G en élargissant autant que possible leurs horizons. Par exemple en s’inscrivant en tant que fournisseur de systèmes P2G auprès du projet de ville à hydrogène saoudien NEOM. Mais aussi de l’autorité portuaire d’Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. En outre, GPhilos construit sa deuxième usine depuis l’été dernier, qui devrait être achevée en mai.

Quelques mots de Ga-woo Park le PDG de GPhilos