iOS 16 : le mode always-on serait bien de la partie pour les iPhone

Le mode always-on arriverait finalement sur les iPhone dès cette année 2022. De nouvelles rumeurs provenant de Mark Gurman tendent d’ailleurs vers une fonctionnalité introduite par la mise à jour iOS 16. Cela permettrait normalement d’offrir la fonctionnalité uniquement sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro – Concept : Ian Zelbo

Les iPhone 14 Pro profiteront du mode always-on

Alors que le design des iPhone 14 Pro a été précisé la semaine dernière via plusieurs nouveaux visuels, une fonctionnalité semble de plus en plus propice à cette génération de smartphone : le mode always-on. Pressentie la semaine dernière par l’analyste Ross Young, cette nouveauté serait directement introduite par la mise à jour iOS 16 d’après Mark Gurman.

Dans sa nouvelle newsletter Power On, le journaliste de chez Bloomberg explique ainsi : « On me dit qu’iOS 16 intègre la prise en charge future d’un écran de verrouillage always-on, ce qu’Apple prévoyait initialement pour l’iPhone 13 de l’année dernière. Cela permettrait à l’iPhone de réduire considérablement la fréquence d’images sur l’écran de verrouillage et d’afficher des informations rapidement consultables en un coup d’œil – comme les nouvelles Apple Watch ».

Mauvaise nouvelle pour les possesseurs d’iPhone 13, Mark Gurman souligne que « le mode always-on est une exclusivité de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max (…) si la fonction est un jour commercialisée… ». Même les possesseurs d’iPhone 13 Pro et Pro Max seraient ainsi lésés de cette fonctionnalité, une réelle déception lorsqu’on sait que ces deux modèles profitent d’un écran ProMotion. Pour rappel, cette technologie permet de faire varier le taux de rafraichissement entre 10 Hz et 120 Hz en fonction du contenu affiché.

Aux dernières nouvelles, nous apprenions que les iPhone 14 Pro pourraient descendre jusqu’à une fréquence d’affichage de 1 Hz. iOS 16 viendrait ainsi conditionner ce mode always-on à cette spécificité. À titre d’information, les smartphones Android proposent un tel mode depuis des années, sans nécessiter de descendre à un taux de rafraichissement aussi bas. Cette technologie semble ainsi être un simple argument marketing pour Apple afin de valoriser sa prochaine génération d’iPhone.

Mark Gurman vient ajouter qu’iOS 16 apporter d’autres nouveautés à l’écran de verrouillage des iPhone : des widgets. Dans les détails, le journaliste explique que des fonds d’écran avec des widgets ou des fonctionnalités similaires viendraient proposer un écran de verrouillage plus utile aux consommateurs. De plus amples détails devraient être dévoilés lors de la WWDC 2022 la semaine prochaine.