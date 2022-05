iOS 16 : une mise à jour importante pour les iPhone côté fonctionnalités

iOS 16 approche à grands pas. Les rumeurs s’intensifient aussi au niveau de la future mise à jour des iPhone. Mark Gurman vient d’ailleurs de préciser que cette version apporterait de nouvelles fonctionnalités aux clients d’Apple. Côté design, aucune grosse mise à niveau ne serait de la partie. D’ailleurs, la prochaine mise à jour des montres connectées Apple Watch, watchOS 9, apporterait aussi son lot de nouveautés.

Les évolutions d’iOS 16 et watchOS 9 selon Mark Gurman

Via sa dernière newsletter Power On parue ce dimanche, Mark Gurman est venu préciser les mises à jour majeures à venir des iPhone et des Apple Watch en amont de leur officialisation durant la WWDC 2022, datée au 6 juin.

Pour commencer, le journaliste de chez Bloomberg est venu déclarer qu’iOS 16 présenterait des « changements majeurs » pour les utilisateurs d’iPhone. Cela ne se passerait cependant pas au niveau du design de l’interface, mais directement des fonctionnalités proposées par le système d’exploitation d’Apple.

Mark Gurman explique ainsi que la firme à la pomme aurait préparé « de nouvelles manières d’interagir » avec l’iPhone. Des raccourcis devraient ainsi venir faciliter certaines actions, voire proposer des utilisations supplémentaires sur les smartphones de la firme américaine. iOS 16 offrirait aussi de nouvelles applications officielles signées Apple. Aucune précision n’a cependant été donnée concernant les usages propres à ces solutions.

Au sujet de watchOS 9, Mark Gurman estime que la mise à jour serait « aussi importante » pour les utilisateurs d’Apple Watch. Le journaliste reste une nouvelle fois très vague en ne donnant aucun détail au sujet des changements apportés par cette version.

Aux dernières nouvelles, les rumeurs faisaient mention d’un nouveau mode basse consommation pour les montres connectées Apple, une refonte des cadrans avec des complications plus modernes et une interface adaptée aux nouveaux écrans de l’Apple Watch Series 7, voire des entrainements et mesures supplémentaires.

