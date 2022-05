Kirby 64: The Crystal Shards disponible sur Nintendo Switch le 20 mai 2022

Pour les nostalgiques et les fans de rétrogaming, Nintendo vient agrémenter son abonnement Switch Online + Pack Additionnel de nouveaux jeux Nintendo 64 chaque mois. Pour le 20 mai 2022, la firme nippone ajoute ainsi le titre Kirby 64: The Crystal Shards.

Kirby 64: The Crystal Shards arrive sur le Nintendo Switch Online

Durant le mois d’avril 2022, Nintendo est venu porter Mario Golf paru sur N64 en 1999 sur le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Alors que Kirby et le monde oublié est arrivé en mars, la console hybride vient profiter d’un autre jeu vidéo de la saga Kirby 64: The Crystal Shards. La semaine prochaine, plus précisément le vendredi 20 mai, les joueurs pourront ainsi profiter à nouveau de ce jeu de plateforme en 2,5D.

Pour mettre un peu de contexte dans ce jeu vidéo, sachez que Kirby part sauver ses amis d’un terrible adversaire, Dark Matter. Explorant divers environnements, il pourra bien évidemment avaler ses ennemies afin d’avoir de nouvelles capacités. Sans grande surprise au vu du titre, la petite boule rose viendra récolter des éclats de cristaux tout au long de son aventure.

Pour rappel, l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel est proposé en formule individuelle au prix de 39,99 euros par an ou familiale (jusqu’à 8 personnes par compte) à 69,99 € par an. Ce titre permet de profiter de DLC de jeux Nintendo, dont récemment l’Octo Expansion de Splatoon 2 (pour faire patienter avant Splatoon 3), mais aussi un catalogue de titres rétrogaming issus de la Nintendo 64 et de la Megadrive.

