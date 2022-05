Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo dévoile de nouvelles informations sur le gameplay

Mario Strikers: Battle League Football est un nouveau jeu vidéo très attendu par les fans de la franchise. Prévu pour le 10 juin 2022 sur Switch, le titre vient de dévoiler plus en détail son gameplay via une nouvelle vidéo de présentation publiée par Nintendo. Découvrez dans notre article l’ensemble des informations découvertes à propos de cette simulation de football dans l’univers de Mario.

Lors du Nintendo Direct de février 2022, Mario Strikers: Battle League Football a été annoncé. Ce nouveau jeu de simulation dans le monde de Mario vous remet logiquement le ballon au pied pour des matchs endiablés. Une première bande-annonce nous mettait ainsi en bouche avec beaucoup d’informations intéressantes. Bonne nouvelle, Nintendo vient de partager une vidéo de présentation dévoilant plus en détail le gameplay du jeu.

Pour commencer, les différentes mécaniques disponibles dans ce titre ont été dévoilées. Outre le fait de dribler, passer, tirer, lancer des objets ou encore tacler, Mario Strikers: Battle League Football vient proposer les capacités suivantes :

Le tacle assisté permet ainsi de pousser un coéquipier sur un adversaire afin de lui voler le ballon. À noter, il est aussi possible de pousser un coéquipier ayant la balle pour le propulser plus rapidement vers les buts ;

L'hyper frappe, activable en ramassant un orbe S sur le terrain, elle permet tout simplement d'effectuer une frappe spéciale permettant de marquer deux points si le but est marqué.

Nous apprenons ensuite quels sont les dix personnages jouables : Mario, Luigi, Bowser, Peach, Harmony, Yoshi, Donkey Kong, Wario et Waluigi. Chacun d’entre eux profite d’ailleurs de statistiques différentes : force, vitesse, tire, passe et technique. Cela permet ainsi de proposer une diversité de gameplay entre chaque personnage. Nintendo rappelle ensuite que des équipements se fixant sur la tête, les bras, le corps et les jambes seront disponibles pour booster certaines statistiques.

Le mode multijoueur de Mario Strikers: Battle League Football a ensuite été précisé. Pour commencer, le multijoueur local permettra de jouer jusqu’à deux sur un même écran, et si vous le voulez avec chacun un Joy-Con. Il sera d’ailleurs possible d’affronter des joueurs en ligne avec votre coéquipier. Nintendo est ainsi passé au mode multijoueur en ligne dans cette bande-annonce de présentation.

La firme nippone mentionne pour commencer « Club Strikers », le mode en ligne où vous pourrez affronter d’autres clubs (20 joueurs maximum par club) dans des matchs en 4 contre 4 et monter dans le classement. À noter, les matchs peuvent être joués en solo ou accompagnés de membre de votre club. L’objectif est simple : avoir le plus de points en fin de saison. D’ailleurs, le classement en fin de saison dans Mario Strikers: Battle League Football déterminera la division dans laquelle vous jouerez la saison suivante. Outre le fait de pouvoir personnaliser le maillot, la couleur et le logo du club, il sera possible de choisir l’apparence du stade. Lors d’un match, une moitié du stade arborera ainsi vos couleurs et l’autre celle de votre adversaire.