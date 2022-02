Mario Strikers: Battle League Football, tout savoir sur cet opus pour Nintendo Switch !

Les jeux de simulation dans l’univers de Mario continuent. Après le golf l’année dernière, Nintendo a décidé de revenir sur une licence bien connue des joueurs : Mario Strickers. Avec le titre Battle League Football, la firme américaine compte enfin faire rentrer Mario et ses amis dans le monde du football sur Nintendo Switch. Quelques jours après cette annonce, voici un article complet recensant les détails dévoilés par le trailer concernant ce jeu vidéo. Pour rappel, la date de lancement du titre est prévue pour le 10 juin 2022.

Durant le Nintendo Direct du 9 février 2022, la surprise était de taille avec l’annonce d’une licence attendue par de nombreux fans : Mario Strikers. Nintendo est en effet venu annoncer l’arrivée de Mario Strikers: Battle League Football le 10 juin 2022 sur Nintendo Switch. Par le biais d’un trailer, la firme nippone a révélé moult informations concernant cet opus.

Pour commencer, Mario et ses compagnons sont une nouvelle fois plongés dans une arène des plus dangereuses ou tous les coups sont permis pour garder la balle (objets, charges, tacles…). Nous pouvons d’ailleurs remarquer que le terrain semble être divisé en deux parties, chacune aux couleurs de l’équipe. Nintendo a ensuite dévoilé que les Méga Frappes prenaient désormais la dénomination d’Hyper Frappes dans Mario Strikers: Battle League Football. Ces dernières permettent de marquer deux points au lieu d’un pour un but normal. Elles se déclenchent désormais un peu à l’instar Balles Smash de Super Smash Bros. via l’apparition d’orbes magiques sur le terrain.

Le trailer de Mario Strikers: Battle League Football laisse aussi entrevoir une particularité importante pour le gameplay : la possibilité de choisir l’endroit précis où vous faire une passe. De ce fait, les passes ne seraient pas automatiques en direction d’un joueur, mais pourraient être déterminées directement par le joueur sur une zone du terrain. Autre nouveauté intéressante : les équipements. Tête, bras, torse et jambe pourront ainsi profiter d’attirails différents afin d’améliorer ses caractéristiques : force, vitesse, puissance de frappe, qualité de passe ou encore technique de drible.

Autre changement de taille, ce nouveau titre pour Nintendo Switch vient supprimer les équipiers venant soutenir le chef d’équipe. En effet, une équipe dans Mario Strikers: Battle League Football se compose maintenant de quatre personnages de l’univers Mario, chacun avec leurs propres compétences et caractéristiques. Auparavant, deux capitaines s’opposaient dans un match accompagné de subalternes : des Toad, des Boo, des Skelerex ou encore des Koopas.

Pour finir, Nintendo est venu préciser le multijoueurs de Mario Strikers: Battle League Football. Les joueurs pourront s’affronter en ligne en quatre contre quatre. Des clubs de maximum 20 joueurs pourront être créés afin de mener des combats acharnés entre eux et atteindre la première place mondiale du classement.

