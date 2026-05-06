Paiements internationaux M-Pesa : une avancée majeure pour la Tanzanie

Paiements internationaux M-Pesa révolutionne la vie des commerçants et des consommateurs en Tanzanie. Grâce à une collaboration stratégique entre Thunes et Vodacom Tanzania, il est désormais possible d’effectuer des paiements rapides et sécurisés vers la Chine et l’Ouganda. Cette innovation promet une expérience plus simple et plus efficace pour tous les utilisateurs de M-Pesa.

Une collaboration stratégique pour les paiements internationaux M-Pesa

Thunes, expert en infrastructures de paiement, s’associe à Vodacom Tanzania. Ensemble, ils lancent une solution pour faciliter les paiements internationaux avec M-Pesa. Cette collaboration supprime les obstacles traditionnels des paiements transfrontaliers. Les transactions autrefois lentes et coûteuses deviennent accessibles en temps réel grâce à cette innovation. Désormais, les clients de Vodacom peuvent régler leurs achats à l’étranger, uniquement avec leur téléphone portable.

Simplifier le commerce entre la Tanzanie, la Chine et l’Ouganda

La Chine et l’Ouganda sont des partenaires économiques clés pour la Tanzanie. Les échanges commerciaux dépassent chaque année plusieurs milliards de dollars. Grâce à la solution intégrée de paiements internationaux M-Pesa, les commerçants tanzaniens gagnent en compétitivité sur ces marchés. Ils peuvent payer en toute sécurité via MTN MoMo en Ouganda ou sur le réseau Alipay en Chine. Le menu USSD ou l’application M-Pesa Super App rendent ces transactions simples et accessibles à tous.

Avantages pour les commerçants et l’inclusion financière digitale

Cette innovation n’aide pas seulement les grandes entreprises. Elle est essentielle pour les micro, petites et moyennes entreprises. Grâce à la technologie de Thunes, l’argent mobile devient un outil fiable et rapide. Les commerçants ont moins d’obstacles bancaires et bénéficient de frais réduits. En conséquence, ils peuvent se concentrer sur la croissance de leur activité, sans contraintes liées aux paiements internationaux. La nouvelle solution renforce aussi l’inclusion financière en facilitant l’accès à l’économie mondiale.

En conclusion, la collaboration entre Thunes et Vodacom Tanzania transforme les paiements internationaux M-Pesa et la vie de millions de Tanzaniens. Ce partenariat permet une connexion rapide, fiable et inclusive entre la Tanzanie, la Chine et l’Ouganda. Grâce à cette avancée, la Tanzanie s’impose comme une force montante sur le marché mondial. Les possibilités sont désormais plus larges pour tous les entrepreneurs du pays.

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