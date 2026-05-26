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Le nouveau VinFast VF 8 impressionne avec ses innovations électriques

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 26 mai 2026
2 minutes de lecture
Le VinFast VF 8 propose un design moderne et des innovations pour la conduite électrique.

Le nouveau VinFast VF 8 fait une entrée remarquée sur le marché vietnamien. Ce SUV électrique de nouvelle génération offre une expérience de conduite inégalée. Il séduit par son design, ses technologies innovantes et ses performances. Découvrons plus en détail ce véhicule qui impose un nouveau standard.

Un design moderne et un confort repensé pour le VinFast VF 8

Le VF 8 adopte la philosophie « Tech Fluid », alliant technologie et élégance. Sa silhouette dynamique s’accompagne d’une calandre noire brillante et de feux en forme d’ailes. À l’intérieur, le confort est au rendez-vous. Un grand écran de 12,9 pouces centralise la plupart des commandes. Les cinq places et l’agencement ergonomique garantissent un espace agréable pour tous les passagers. Les sièges sont conçus pour offrir confort et flexibilité, grâce à des réglages électriques et la possibilité de rabattre la deuxième rangée.

Technologies de pointe et innovations du nouveau SUV électrique

La nouvelle génération VinFast VF 8 se distingue par ses technologies embarquées. La plateforme de châssis intègre des amortisseurs à sélection de fréquence pour plus de stabilité. La climatisation automatique à deux zones et le filtre à air avancé promettent un environnement sain. L’assistant virtuel, capable de comprendre plusieurs dialectes vietnamiens, facilite l’usage au quotidien. Un système audio à huit haut-parleurs complète l’expérience à bord.

Performances, autonomie et sécurité : les atouts du VinFast VF 8

Le VF 8 est équipé d’un moteur de 228 chevaux et de trois modes de conduite : Eco, Normal et Sport. Sa batterie de 60,13 kWh assure jusqu’à 500 km d’autonomie selon les normes NEDC. La recharge rapide permet de passer de 10 % à 70 % en moins de 30 minutes. Côté sécurité, il offre un système complet ADAS avec assistance autoroute, maintien de voie et caméras à 360 degrés. Ainsi, le VinFast VF 8 répond aux normes de sécurité les plus strictes.

En conclusion, le VinFast VF 8 incarne l’avenir du SUV électrique. Son design innovant, ses hautes performances et ses technologies embarquées en font un choix judicieux. Les précommandes ouvrent le 27 mai 2026 au Vietnam. Ce modèle s’annonce comme une référence sur le marché et promet de séduire rapidement l’Europe.

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il y a 2 heuresDernière mise à jour: 26 mai 2026
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