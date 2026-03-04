Révolution sonore : vivez l’expérience audio ultime avec les Galaxy Buds4 Pro

Samsung frappe un grand coup sur le marché de l’audio sans fil avec l’arrivée de ses Galaxy Buds4 Pro et Galaxy Buds4. Ces nouveaux écouteurs promettent de redéfinir l’expérience d’écoute grâce à un mélange explosif d’innovations sonores, de confort et d’intégration logicielle, le tout pensé pour s’intégrer parfaitement dans l’écosystème Galaxy. Prêts pour une révolution dans vos oreilles ?

Un design ergonomique issu de la science

Samsung ne s’est pas contenté d’améliorer le son. La marque coréenne a aussi repensé de fond en comble le design des Galaxy Buds4 Series. Grâce à une modélisation informatique poussée et des milliers de simulations, Samsung propose désormais une forme affinée, plus confortable et mieux adaptée aux oreilles de chacun. Résultat, un maintien optimal et un port agréable, même lors d’une utilisation prolongée.

Les Buds4 Pro s’habillent d’un aspect métallique élégant, associés à une zone de contrôle innovante par pincement. Fini les fausses manipulations ! Le boîtier a lui aussi eu droit à un nouveau look, avec un dôme transparent qui attire l’œil, tandis que les Buds4 optent pour un design ouvert, plus classique mais tout aussi stylé. Petite touche de luxe : la version Or Rose des Buds4 Pro, disponible en exclusivité sur le site Samsung.

Qualité sonore haute fidélité et fonctionnalités intelligentes

La promesse : un son authentique et immersif. Les Buds4 Pro embarquent un woofer élargi pour des basses profondes, un tweeter perfectionné pour des aigus clairs, et la technologie audio Hi-Fi 24-bit/96kHz pour un rendu fidèle à l’enregistrement d’origine. Samsung annonce une surface de haut-parleur augmentée de 20%, de quoi garantir puissance et finesse dans tous les registres.

Côté fonctionnalités, l’intelligence artificielle entre en scène. Les Buds4 analysent en temps réel l’environnement sonore avec leur réduction de bruit active intelligente, adaptent le son à votre morphologie grâce à un égaliseur avancé et proposent la technologie “Appels ultra clairs” qui double la qualité audio en mode conversation, même en environnement bruyant. L’utilisation au quotidien devient alors un vrai plaisir, que vous soyez dans les transports ou au parc.

Une intégration poussée dans l’écosystème Galaxy

Grands champions de la connectivité, les Galaxy Buds4 Series s’associent parfaitement aux smartphones, tablettes et autres produits de la marque. Grâce à la commande vocale IA, il devient possible d’interagir avec Bixby, Google Gemini ou Perplexity, sans même sortir son téléphone de la poche. Ajoutez à cela une installation ultra-simple — il suffit d’ouvrir le boîtier — et le contrôle par gestes de la tête sur les Buds4 Pro, pour une expérience résolument fluide.

Avec les Galaxy Buds4 Pro et Galaxy Buds4, Samsung prouve une nouvelle fois que technologie rime avec plaisir d’écoute et simplicité d’utilisation. Disponibles dès maintenant en précommande, ils arriveront en boutiques à partir du 11 mars 2026. Alors, prêts à craquer pour la nouvelle référence audio du moment ? Dites-nous en commentaires lequel vous tente le plus et partagez cet article autour de vous !