VinFast séduit l’Europe avec son SUV électrique innovant et abordable

L’industrie automobile évolue vers une mobilité plus propre. VinFast s’impose comme un acteur déterminé. Cette marque vietnamienne trace son chemin sur le marché européen, offrant des véhicules électriques innovants et accessibles. Découvrons ensemble comment elle façonne un avenir plus vert.

Les engagements de VinFast pour une mobilité électrique durable

VinFast promet de rendre la mobilité électrique accessible à tous. Son engagement se reflète dans des modèles attractifs à prix avantageux. La stratégie est claire : proposer des véhicules de qualité, compétitifs et adaptés aux besoins réels des conducteurs. Le constructeur mise sur l’innovation pour séduire un public large et diversifié. En 2024, VinFast a livré près de 100 000 véhicules électriques dans le monde. Ce résultat dépasse l’objectif fixé et prouve la capacité de la marque à répondre à la demande.

L’expansion de VinFast et l’arrivée du SUV VF 6 en Europe

VinFast accélère son expansion internationale, surtout en Europe. Cette année, elle présente le VF 6, un petit SUV électrique adapté aux attentes du marché. Deux versions sont disponibles : Eco dès 33 990 euros, Plus à partir de 37 990 euros. Chaque modèle offre autonomie, sécurité et technologies avancées. Le VF 6 propose une garantie de 7 ans ou 160 000 kilomètres. Ce niveau de service rassure les acheteurs européens et place la marque parmi les meilleures garanties du secteur.

Des technologies innovantes et une offre client avantageuse

Le VF 6 se distingue par un design signé Torino Design. Sa face avant lumineuse et ses lignes aérodynamiques impressionnent. Ce SUV offre une motorisation de 150 kW et jusqu’à 410 km d’autonomie. La batterie LFP se recharge rapidement, passant de 10% à 70% en seulement 25 minutes. L’intérieur spacieux utilise des matériaux écologiques. Parmi les équipements de série, citons l’ADAS (conduite autonome de niveau 2), Apple CarPlay, Android Auto, une caméra 360°, et un toit ouvrant panoramique. Les propriétaires profitent aussi d’un réseau de 700 000 stations de recharge à travers l’Europe.

Un réseau de distribution VinFast en croissance en Europe

Pour faciliter l’accès à ses véhicules, VinFast développe un réseau solide de concessionnaires et de partenaires en Europe. Après un accord avec Autohaus Hübsch en Allemagne, la marque cible les grandes villes d’Allemagne, de France et des Pays-Bas. Cette stratégie mise sur l’expertise locale et un service après-vente de proximité pour satisfaire les clients et accompagner la transition vers l’électrique.

En conclusion, VinFast s’impose comme un acteur clé de la mobilité électrique. Grâce à son engagement pour l’innovation et ses offres compétitives, la marque séduit chaque jour de nouveaux conducteurs. Miser sur VinFast, c’est choisir un avenir plus vert, accessible à tous.

Lisez notre dernier article tech : TEST – Oral-B iO 2 : l’alliée indispensable pour une meilleure hygiène bucco-dentaire ?