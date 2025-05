Envie de jouer à Elden Ring Nightreign ? Voici les configurations PC requises

Nous sommes exactement à 30 jours de la sortie très attendue de Nightreign, le mode coop d’Elden Ring. Pour l’occasion, FromSoftware a enfin levé le voile sur la configuration système requise pour faire tourner ce nouveau chapitre sur PC. Si vous voulez plonger (ou replonger) dans l’Entre-terre sans crashs ou drops de fps, cet article est pour vous.

Elden Ring Nightreign, c’est quoi ?

​Elden Ring: Nightreign est un standalone tiré du jeu Elden Ring, développé par FromSoftware. Prévu pour le 30 mai 2025 sur PC, PlayStation et Xbox Series, il propose une expérience multijoueur pouvant être jouée jusqu’à 3 joueurs en coop. L’action se déroule dans une version altérée de Limgrave, avec une carte générée de manière procédurale.

Les structures, ennemis et objets changent également de location à chaque nouvelle session. Pendant le jour, les joueurs doivent explorer la carte afin de collecter les ressources. Quant aux combats, ils se déroulent pendant la nuit. Pendant une session de minutes environ, les joueurs doivent terrasser les boss et survivre dans une zone de plus en plus restreinte.

Avant de vous aventurer dans cette nouvelle partie de l’Entre-terre, pensez à revoir si votre PC peut faire tourner correctement le jeu. FromSoftware a déjà mis en ligne les configurations PC requises pour Nightreign, dont vous pouvez voir les détails ci-dessous. Mais avant tout, changez le disque dur de votre PC, car le jeu requiert un SSD.

Si c’est déjà le cas, il est temps de voir les différentes spécifications :

Configuration PC minimale

Système : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-10600 ou AMD Ryzen 5 5500

Mémoire : 12 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ou AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX : DirectX 12

Stockage : 30 Go (SSD)

Configuration PC recommandée

Système : Windows 11

Processeur : Intel Core i5-11500 ou AMD Ryzen 5 5600

mémoire : 16GB RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB ou AMD Radeon RX Vega 56 8GB

DirectX : DirectX 12

Stockage : 30GB

Maintenant, vous savez tout. Il ne reste plus qu’à vous donner rendez-vous le 30 mai prochain sur Elden Ring Nightreign !