The Duskbloods : la Nintendo Switch 2 s’offre une exclusivité…FromSoftware

Avec l’annonce officielle de la Switch 2 hier, tout le monde s’attendait également à l’arrivée de nouveaux jeux. Mais personne n’avait pensé qu’un jeu FromSoftware ferait ses premiers pas sur la console, en plus en tant qu’exclusivité. Et pourtant, il est bel et bien là : lors du Nintendo Direct du 2 avril, la firme annonce The Duskbloods, un jeu réalisé par le maître du souls-like Hidetaka Miyazaki lui-même.

Que nous réserve The Duskbloods, la future exclusivité de la Nintendo Switch 2 ?

Voir un jeu familial ou un party game comme exclusivité Nintendo, c’est normal. Mais voir un jeu hardcore conçu spécialement pour la Switch, c’est une grande première. À la grande surprise des fans, FromSoftware a annoncé qu’il avait un cadeau pour les propriétaires de la Switch 2 e. Son nom, c’est The Duskbloods, et il sera réalisé par Hidetaka Miyazaki, le génie derrière Elden Ring et Dark Souls.

Découvrez la première bande-annonce du jeu, diffusé lors du Nintendo Direct du 2 avril dans la vidéo ci-dessous :

Si l’on se fie au trailer, The Duskbloods serait un action-RPG en monde ouvert comme Elden Ring mais avec un univers similaire à Bloodborne. Toutefois, contrairement aux autres jeux du genre, il ne sera pas un jeu solo, mais un jeu multijoueur. Il propose un format joueur contre joueur contre ennemis (PvPvE), ce qui veut dire que vous pouvez invoquer d’autres joueurs pour vous accompagner dans votre quête. Enfin, comme dans de nombreux titres de FromSoftware, de puissants boss vous attendent dans le jeu.

The Duskbloods sera donc le deuxième jeu FromSoftware à proposer un mode de jeu multijoueur après Elden Ring Nightreign. Pour le moment, nous ne savons rien à propos du jeu, à l’exception de sa date de sortie : 2026. Néanmoins, Miyazaki-san et son équipe nous promettent d’en dévoiler plus lors du Creator’s Voice, qui se déroulera le 4 avril prochain.

Restez à l’écoute !