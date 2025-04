Test – Nothing Phone (3a) Pro : le nouveau roi du milieu de gamme ?

Le Nothing Phone (3a) Pro s’impose comme une référence incontournable dans le segment des smartphones milieu de gamme. Il offre une combinaison impressionnante de design innovant, de performances solides et de fonctionnalités avancées. Ce smartphone, fruit du savoir-faire de l’entreprise britannique Nothing, fondée par Carl Pei en 2020, se distingue par son approche unique en matière de conception et d’expérience utilisateur.

Design et construction

Fidèle à l’esthétique distinctive de Nothing, le Phone (3a) Pro arbore un dos en verre transparent qui révèle les composants internes, offrant une vue intrigante sur la mécanique interne du dispositif. Cette transparence est accentuée par le système de LED appelé « Glyph Interface ». Elle fournit des indications visuelles pour les notifications, les appels entrants et d’autres alertes, ajoutant une dimension interactive au design.

Le module photo circulaire, bien que proéminent, s’intègre harmonieusement dans l’esthétique globale, ajoutant une touche d’originalité. Avec un poids de 201 grammes et une épaisseur de 8,39 mm, le téléphone offre une prise en main confortable. De plus, la certification IP64 garantit une protection contre la poussière et les éclaboussures, renforçant sa durabilité.

Écran

Le Phone (3a) Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,77 pouces. Il offre une résolution de 2392 x 1080 pixels. Cela offre une densité de pixels élevée pour une netteté accrue. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz assure une fluidité remarquable lors de la navigation et du jeu. La luminosité maximale mesurée atteint 1302 cd/m², garantissant une lisibilité optimale même en plein soleil. La reproduction des couleurs est fidèle, avec un delta E moyen de 2,94 en mode « Actif », assurant une précision colorimétrique appréciable.

Performances

Sous le capot, le Phone (3a) Pro est alimenté par le processeur Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm. C’est un chipset gravé en 4 nm qui offre un équilibre optimal entre performance et efficacité énergétique. Il est est associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il offre une expérience fluide même lors de l’exécution d’applications gourmandes en ressources.

Lors des tests de performance, le Phone (3a) Pro a obtenu un score de 1 179 en single-core et 3 308 en multi-core sur Geekbench 6, reflétant des performances solides pour sa catégorie. Sur le test PCMark Work 3.0, il a atteint 10 955 points, démontrant sa capacité à gérer efficacement les tâches quotidiennes. En termes de performances graphiques, le téléphone a enregistré 25 images par seconde sur le test GFXBench Aztec Ruins, indiquant une aptitude correcte pour les jeux mobiles.

Dans des scénarios réels, des jeux exigeants comme Genshin Impact fonctionnent de manière satisfaisante avec des réglages graphiques moyens, atteignant généralement 60 images par seconde. La gestion thermique est également efficace, le téléphone ne présentant pas de surchauffe notable même lors de sessions de jeu prolongées.

Interface et Fonctionnalités

Le Phone (3a) Pro fonctionne sous Nothing OS 3.1, basé sur Android 15. Cette interface minimaliste offre une expérience utilisateur épurée, sans applications préinstallées superflues. Une nouveauté notable est l’« Essential Space », accessible via une touche dédiée appelée « Essential Key ». Cette fonctionnalité permet de capturer rapidement des captures d’écran ou des notes vocales. Elles sont ensuite organisées et analysées par l’IA intégrée pour faciliter la gestion des informations personnelles.

Bien que prometteuse, cette fonction est encore en phase de développement et devrait s’enrichir avec le temps. De plus, le système propose un « Smart Drawer » qui organise intelligemment les applications en catégories, facilitant l’accès aux outils les plus utilisés.

Appareil Photo

Le module photo du Phone (3a) Pro est l’un de ses principaux atouts. Il se compose de trois capteurs arrière :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.88, stabilisation optique.

: 50 Mpx, f/1.88, stabilisation optique. Zoom périscopique x3 : 50 Mpx, f/2.55, stabilisation optique.

: 50 Mpx, f/2.55, stabilisation optique. Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2, champ de vision de 120°.

Le capteur principal capture des images détaillées avec une bonne gestion des couleurs et de l’exposition. Le zoom périscopique x3 offre une polyvalence appréciable, permettant des prises de vue rapprochées sans perte significative de qualité. En revanche, le capteur ultra grand-angle est en retrait, avec une résolution limitée et une perte de détails notable, surtout en basse lumière.

Extérieur 50 MPix Ultra grand angle Macro

En conditions de faible luminosité, le Phone (3a) Pro se distingue par sa capacité à capturer des images claires et détaillées, surpassant même certains concurrents dans cette gamme de prix. Les selfies, pris avec le capteur frontal de 50 Mpx, offrent une bonne reproduction des détails, bien que les couleurs puissent parfois sembler légèrement saturées.

Intérieur sans flash Intérieur (jour) Mode nuit

Autonomie et Charge

Doté d’une batterie de 5000 mAh, le Phone (3a) Pro offre une autonomie confortable, tenant aisément une journée complète d’utilisation intensive, voire plus en usage modéré. Lors des tests d’endurance, l’appareil a enregistré une durée de vie supérieure à 17 heures en navigation web continue et 20 heures en lecture vidéo, ce qui en fait l’un des meilleurs élèves dans sa catégorie.

Côté recharge, le Nothing Phone (3a) Pro est compatible avec une charge rapide de 50 W, ce qui permet de récupérer environ 50 % de batterie en 25 minutes et une charge complète en un peu plus d’une heure. Il prend également en charge la charge sans fil à 15 W ainsi que la charge inversée à 5 W, une fonction bien pratique pour dépanner un accessoire ou un autre smartphone.

Petit bémol cependant : aucun chargeur n’est inclus dans la boîte. Conformément aux nouvelles directives environnementales européennes. Il faudra donc investir dans un chargeur compatible si vous n’en possédez pas déjà.

Audio, connectivité et biométrie

Le Nothing Phone (3a) Pro bénéficie d’une configuration stéréo avec deux haut-parleurs situés de part et d’autre de l’appareil. Le rendu sonore est globalement satisfaisant : les voix sont bien restituées, les aigus sont clairs, mais les basses manquent légèrement de profondeur. Cela reste néanmoins acceptable pour cette gamme de prix.

Du côté de la connectivité, on retrouve l’ensemble des standards modernes :

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

NFC pour les paiements sans contact

USB-C 2.0

5G (compatible avec les bandes FR et UE)

En matière de sécurité biométrique, Nothing propose un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, rapide et précis dans la majorité des cas. La reconnaissance faciale via la caméra frontale est également disponible, bien que moins sécurisée qu’un capteur 3D.

Gaming et gestion thermique

Le Nothing Phone (3a) Pro se débrouille très bien pour le gaming occasionnel ou semi-intensif. Grâce au Snapdragon 7s Gen 3 et à la technologie d’affichage en 120 Hz, les jeux comme Asphalt 9, Call of Duty Mobile ou PUBG tournent sans accroc en qualité moyenne à haute.

En revanche, sur des jeux très exigeants comme Genshin Impact, les performances restent correctes mais montrent parfois des ralentissements si les graphismes sont poussés au maximum. La gestion thermique est maîtrisée. Le smartphone ne chauffe pas de manière excessive même après plusieurs sessions de jeu de 30 minutes.

Nothing a par ailleurs intégré un mode de performance dans ses réglages, permettant d’optimiser les ressources du téléphone pour les jeux, ou de les limiter pour économiser de la batterie.

Expérience utilisateur et mises à jour

L’interface Nothing OS est l’un des plus grands atouts du smartphone. Très proche d’un Android « stock », elle supprime les fioritures inutiles tout en apportant des fonctions exclusives et utiles :

Glyph Interface : permet de personnaliser les LED au dos du téléphone pour chaque contact, notification, ou alerte.

Essential Key : bouton programmable pour lancer rapidement une app, noter une idée, scanner un QR code, etc.

Nothing Widgets : météo, batterie, fitness et autres, avec un style néo-rétro très reconnaissable.

Nothing promet trois années de mises à jour Android majeures et quatre années de correctifs de sécurité, ce qui est dans la moyenne haute pour un smartphone de cette gamme.

Comparaison avec la concurrence

Dans la tranche des 400 à 600 euros, le Nothing Phone (3a) Pro affronte une concurrence rude. Voici quelques comparatifs :

Modèle Avantages sur Nothing 3a Pro Inconvénients Google Pixel 7a Qualité photo, traitement logiciel Google Design moins audacieux, écran 90 Hz Samsung Galaxy A55 Écosystème Samsung, écran AMOLED de qualité Surcouche plus lourde, performances inférieures OnePlus Nord 3 Très bonnes perfs CPU/GPU, charge 80W Moins original, caméra moins polyvalente Nothing Phone (2) Plus premium, Snapdragon 8+ Gen 1 Plus cher (à partir de 679 €)

Le Nothing Phone (3a) Pro se positionne ainsi comme un excellent compromis : plus abordable que le Phone (2), mais avec un meilleur équipement photo que le (2a), tout en conservant une expérience utilisateur ultra soignée.

Verdict final sur le Nothing Phone (3a) Pro : un pari réussi

Avec le Phone (3a) Pro, Nothing confirme sa capacité à bousculer les standards du smartphone milieu de gamme. La marque livre ici un appareil singulier, performant et réfléchi, avec une proposition de valeur que peu de concurrents peuvent égaler.

À 479 € au lancement, il se positionne stratégiquement : suffisamment accessible pour séduire un large public, mais assez premium pour attirer les utilisateurs exigeants.

Ce n’est pas le smartphone le plus puissant du marché, ni le plus polyvalent en photo, mais il coche presque toutes les cases que l’on peut attendre en 2025 pour un appareil autour de 500 euros. Un excellent choix pour les amateurs de design affirmé, d’interface soignée, et de photographie mobile.

