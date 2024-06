Test – Motorola Edge 50 Fusion : Un moyen de gamme convaincant

Vous avez un petit budget, mais vous ne souhaitez pas pour autant rogner sur la qualité lors de l’achat de votre smartphone ? Vous avez bien raison ! Motorola a pour vous la solution avec ce Edge 50 Fusion que nous vous présentons aujourd’hui. Un smartphone moyen de gamme qui a de nombreux arguments pour vous plaire, malgré un placement tarifaire plus qu’intéressant.

Unboxing

Comme à son habitude, Motorola nous propose un packaging totalement sans plastique. Encore une fois, c’est toujours assez rare de nos jours pour être mentionné. Avec le smartphone sinon, nous retrouvons une coque de protection (qui match avec la couleur du téléphone), ainsi que le bloc de charge et son câble USB-C. Petit bémol cependant, aucune protection d’écran n’est pré-installée sur le téléphone, il faudra donc débourser quelques euros supplémentaires.

Design et écran

Dès le premier regard, ce Motorola Edge 50 Fusion dénote par ses matériaux utilisés. En effet, nous retrouvons ici du cuir végan couleur framboise avec un effet velours offrant un rendu très joli. Le gros avantage réside dans son absence de traces de doigts. Pour le reste, la tranche droite accueille tous les boutons classiques, tandis que la tranche inférieure se dote du port USB-C, de la trappe à carte SIM (sans emplacement de carte SD) ainsi que le haut-parleur. Ce dernier est d’ailleurs floqué d’une certification Dolby Atmos. Ce Edge 50 Fusion arbore des dimensions plutôt classiques avec 161,9 mm de hauteur, 73.1 mm de largeur et 7,9 mm d’épaisseur.

L’écran, avec une diagonale de 6,7″, offre un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 144 Hz. La dalle est de type pOLED avec une résolution de Full HD+ (2 400 x 1 080) au format 20:9. Il offre un ratio d’écran de 92% et il est également incurvé. Son utilisation est très agréable, surtout lors de l’usage des gestes. La luminosité ainsi que le rendu des couleurs sont très bon, même lors d’une utilisation en extérieur.

Performances et autonomie

Le Motorola Edge 50 Fusion offre des très bonnes performances globales. Cela grâce au processeur, un Qualcomm Snapdragon 7s de 2ᵉ génération, mais aussi grâce à la présence massive de mémoire RAM. En effet, c’est pas moins de 12 Go de RAM qui sont intégrés dans ce smartphone. De ce fait, dites adieu aux lags, le smartphone offre une fluidité exemplaire. En performances brutes, le processeur est loin derrière les flagships du marché, et cela se voit sur les benchmarks. Cependant, la majorité d’entre nous n’ont pas besoin de plus de puissance, la majorité de jeux tournant largement sur ce Edge 50 Fusion.

Parlons de l’autonomie maintenant. Avec une batterie de 5 000 mAh, vous aurez la possibilité de tenir une journée avec une utilisation intensive et les deux jours seront possibles si vous êtes plus raisonnable dans vos usages. La recharge est ultra-performante, grâce au chargeur de 68W qui permet une recharge complète en moins de 45 minutes, une prouesse !

Appareil photo

Le Motorola Edge 50 Fusion intègre deux capteurs pour la photo. Le premier, le module grand-angle principal, dispose d’un capteur 50 MP avec une ouverture à f/1.9. Par défaut, les clichés seront cependant pris en 12.5 MP. Afin d’améliorer la qualité des clichés, le smartphone intègre la technologie Ultra Pixel, qui permet de combiner plusieurs pixels. Le second capteur est un ultra-grand angle avec une résolution de 13 MP ouvrant à f/2.2.

La qualité photo est très bonne, avec une mention spéciale pour les clichés pris de nuit. En effet, malgré le placement tarifaire de ce Edge 50 Fusion, Motorola à fait un très joli travail sur cette partie-là. Les clichés de jour sont excellents, avec un niveau de détails très bon. Le mode permettant de grimper à 50 MP n’apporte pas une qualité supplémentaire. Son utilité est principalement de permettre un recadrage en réduisant la perte de qualité au maximum. Côté vidéo, il vous sera possible de filmer en 4k à 30 images par secondes, un peu dommage que les 60 ne soit pas disponible. La stabilisation sera électronique (EIS), budget oblige.

Conclusion

Ce Motorola Edge 50 Fusion est un smartphone milieu de gamme très convaincant. Le design est très sympa, tout comme la prise en main ainsi que les couleurs et matériaux utilisés. La partie photo est plus que convaincante, et permettra sans souci de faire ressortir votre âme artistique ! Au niveau des performances, vous n’avez rien à craindre ! Le processeur et la RAM sont vraiment bien dimensionné pour une utilisation classique (jeux vidéos, réseau sociaux, etc.) et son utilisation est très agréable pour un usage de tous les jours.

Ce téléphone est disponible sur Amazon à partir de 399€, un tarif plus que correct au vu des prestations fournies par ce Motorola Edge 50 Fusion. Alors, profitez-en !

Produit disponible sur Motorola Edge 50 Fusion, 256Go RAM 8 Go, Smartphone débloqué, écran incurvé 6,7", Double capteur 50 MP, Inclus: Coque, Chargeur Ultra Rapide 68W, Gris ardoise [Version française]

Voir l'offre 399,99 €