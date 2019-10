Test – MSI VIGOR GK30 : Un faux mécanique convaincant !

MSI, largement reconnu dans le monde du Gaming comme constructeur de carte mère, carte graphique, ainsi que de périphériques, ne cesse de satisfaire ses fans, et reste à leurs écoutes ! Le dernier né de la firme se nomme le VIGOR GK30, un clavier qui se fait passer pour un clavier dit « mécanique ».

Caractéristiques

Switches Membranes à sensation mécanique Interface USB 2.0 Touches 105 (pour la France) Rétroéclairage LED RGB (6 zones) Système d’exploitation Windows 7/8/8.1/10 (pour le logiciel) Câble 1,8m, avec Jack plaqué or Durée de vie des touches Plus de 12 millions de frappes N-Key Rollover 6 touches Anti-Ghosting 20 touches Dimensions 438 x 157 x 38 mm Poids 1042g

Design

Le clavier VIGOR GK30 possède une architecture basique, et ressemble à tous les autres claviers.

En y regardant de plus près, on reconnait tout de suite le style agressif de MSI !

Il possède aussi une conception de bonne qualité et paraît robuste, même pour les plus brutes d’entre nous !

Bien que disposant de toutes les touches et fonctionnalités d’un clavier ordinaire, le GK 30 est de format standard avec des dimensions de 438 x 157 x 38 mm. La sortie du câble se situe sur la partie haute du clavier en son centre.

Utilisation

Les touches du VIGOR GK30 ne sont ni des touches mécaniques ni de simples touches membranes. En effet, MSI a utilisé des touches à switch Plunger, qui demandent moins de force pour l’actionner (50cN) mais aussi plus silencieuse qu’un switch mécanique.



Cependant à l’utilisation nous avons l’impression d’être face à des touches mécaniques. Le clavier reste très agréable, malgré les touches qui restent quelques peu bruyantes.



En jeu, nous nous rendons vite compte que ce clavier est fait pour durer !

Lors d’appuis rapides qui peuvent arriver en jeu, le clavier ne bouge pas et offre par conséquent une bonne réactivité, de plus on ressent la qualité de conception formant la base de ce clavier !

Un petit patin en plus sous la barre d’espace permet au clavier de rester droit et rigide. Utile pour les plus vigoureux d’entre nous !

Personnalisation

Pour les fans de RGB, MSI a intégré à ce clavier des LED permettant de choisir entre plusieurs modes d’éclairage. Passant d’une simple couleur statique, à la vague multicolore, il y en aura pour tous les goûts !



De plus, l’éclairage se gère directement au clavier par les touches spéciales, ou par le logiciel « Dragon Center », celui-ci permet de synchroniser l’éclairage sur vos divers périphériques compatibles.

Dragon center

Le logiciel « dragon center » permet aux utilisateurs de périphériques MSI de gérer l’éclairage et de mettre à jour les firmwares des périphériques, mais aussi d’installer des logiciels développés par la marque.

Grâce à ce logiciel, l’utilisateur possède un vaste choix de personnalisation, allant de la couleur statique, à une réaction multicolore à chaque pression des touches, en passant par la réaction à la musique diffusée par votre PC.

Conclusion

Pour résumer, le VIGOR GK30 est un très bon clavier pour les petits budgets cherchant la sensation d’un clavier mécanique !

Avec son style agressif, accompagné d’un éclairage vif et personnalisable, ce clavier est visuellement agréable, et se marie avec presque toutes les configurations « gamer ».

De plus, comme la plupart de leurs produits, MSI développe des produits robustes, et de bonnes factures !

Donc si vous cherchez de quoi vous équiper à moindre coût, ce clavier possède un excellent rapport qualité/prix !

Aussi disponible aussi en pack avec la souris CLUTCH GM11.

VIGOR GK 30 ~60 € 8.6 Design 8.0/10

















Utilisation 9.0/10

















Personalisation 8.0/10

















Qualité/prix 9.5/10

















Points positifs Robustesse

Design agressif Points négatifs Bruit des touches Disponible ici