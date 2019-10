Les bons plans d’accessoires Aukey

Notre guide d’accessoires nous vous aura pas permit de trouver votre bonheur ? Pas de panique, Aukey, marque référence d’accessoires high-tech en tout genre propose 10 jours de bons plans ! Du 21 au 31 octobre, retrouvez plusieurs produits à prix cassés.

Power Bank 20000mAh, l’indispensable compagnon

Avoir une batterie externe est aujourd’hui presque indispensable pour beaucoup de personnes. Que vous partiez en voyages, en vacances ou au travail, la Power Bank 20 000mAh vous assure plusieurs recharges de votre téléphone / tablette. Dotées de 2 ports USB vous pouvez ainsi recharger deux appareils simultanément. Proposée à 28,99€, profitez de 21% de remise (6€) pour l’avoir à 22,99€. Code de remise: R7KT9JW7.



promo 43 Commentaires AUKEY Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 2 Ports Entrée, Batterie Portable pour Phone X/ 8/ Plus/ 7/ 6s, Téléphone Portable, Tablette etc. 20 000 mAh de Puissance : une batterie externe compacte qui vous offre plusieurs charges pour votre téléphone. Deux ports USB AiPower doubles pour recharger simultanément deux périphériques...

Charge Pratique : utilisez un seul câble pour charger votre iPhone et votre bloc d'alimentation. Ou rechargez la batterie en utilisant les entrées Lightning et micro-USB dans les 5,5 heures

Le hub USB-C d’Aukey

Vous disposez d’un ordinateur à ports USB-C ? Alors le Hub USB C 7 en 1 est fait pour vous ! Il propose 3 ports USB 3.0, un lecteur de Carte SD & MicroSD, un port HDMI et un port Type C PD 100W. Proposé à 49,99€, profitez de 50% de remise (25€) pour l’avoir à 24,99€. Code de remise: 7IKV7HRD.

La version 8 en 1, nouveauté de la part d’Aukey, offrant un port ethernet RJ45, est aussi en remise. Économisez 10€ (20% de remise) avec le code STEJ83KI. Il vous reviendra alors à 39,99€.



AUKEY Hub USB C 8 en 1 avec 3 Ports USB 3.0, Ethernet RJ45 1Gbps, SD & Micro SD, HDMI 4K et USB PD 100W Charge Rapide USB C Adaptateur Compatible avec... 【 Concentrateur USB-C 8-en-1 】 transformez un seul port USB-C en six ports et deux logements pour carte pour le transfert de données, l'extension de l'écran, la connexion Internet et le...

【 Charge pratique 】 le port USB Power Delivery 100 W permet à votre MacBook Pro 15 pouces avec Thunderbolt 3 ou à un autre ordinateur portable compatible d'être complètement chargé (à l'aide...

Câble USB C à USB C 2m

Vous êtes à la recherche d’un câble USB C – USB C ? Le câble d’Aukey, en nylon, pour vous. Long de 2m, il est compatible avec n’importe quel appareil: MacBook Pro, Nintendo Switch, Google Pixel… Proposé à 8,99€, profitez de 33% de remise (3€) pour l’avoir à 5,99€. Code de remise: 7KDUCVZD.



Câble Lightning 2m

Certifié MFI Apple, le câble est en nylon. Compatible avec tous les appareils Lightning de la firme californienne, il mesure lui aussi 2m. Proposé à 18,99€, profitez de 26% de remise (5€) pour l’avoir à 13,99€. Code de remise: 3AIIH7WM.



AUKEY Câble Lightning 2m x 2 [ MFi Certifié Apple ] Nylon Câble iphone Connecteur pour iPhone X / 8/8 Plus / 7/7 Plus / 6/6 Plus, iPad et Autres... Conception à 90 degrés: La conception spéciale du connecteur à 90 ° maintient le câble bien organisé et à l'écart, facilitant ainsi la lecture de jeux ou la lecture de vidéos pendant le...

Robuste et flexible: Un câble Lightning en nylon tressé durable avec de solides noyaux de support en fibre d'aramide et des connecteurs étamés renforcés dans des boîtiers en alliage de zinc pour...

AUKEY Câble USB C à USB A

Le dernier bon plan d’Aukey est lui aussi un câble. Mesurant 1m, le câble proposé permet de faire la bascule USB-C à USB-A. Il est compatible avec les Samsung Note 8 / S8 / S8+, HUAWEI P10 / P9, MacBook Pro…

Proposé à 7,49€, profitez de 40% de remise (3€) pour l’avoir à 4,49€. Code de remise: 3AIIH7WM.