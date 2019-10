No Time To Die : Une fin de tournage pour le nouveau James Bond

Les déboires auront été nombreux, mais No Time To Die, prochaine aventure de notre James Bond international, a finalement réussi à conclure son tournage.

Bons baisers d’Italie

Au vu du tournage riche en catastrophes, on commençait à croire que No Time To Die ne verrait jamais le jour. Heureusement, le réalisateur Cary Joji Fukunaga vient nous rassurer et annonce ainsi que le tournage des nouvelles aventures de James Bond vient de prendre fin à Naples.

En parallèle de cette annonce réjouissante, on apprend aussi que trois fins auraient été tournées pour ce nouveau James Bond, afin d’éviter les éventuelles fuites. De ce fait, même Daniel Craig ne saurait pas la véritable conclusion de cet opus qui, rappelons le, marquera la fin du 007 façon Craig.

En tout cas, après l’immense déception que Spectre, c’est un euphémisme que l’on attend No Time To Die avec une impatience et une crainte non dissimulée. Suite aux deux premières saisons de True Detective, Fukanaga devra faire de son mieux pour offrir une conclusion acceptable au célèbre espion britannique.

Pour savoir ce que le sort réserve donc à Mr Bond, il faudra donc se tourner vers les salles de cinéma, dès le 3 avril prochain.