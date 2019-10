Alors que le marché des montres et des bracelets connectés bat son plein, le groupe français Withings continue de se démarquer en proposant des produits axés sur l’aspect santé et médical. Aujourd’hui, nous avons testé la Withings Steel HR Sport, une montre connectée optimisée pour le sport…

148 Commentaires Withings Steel HR Sport - Montre connectée hybride multisport Suivi du rythme cardiaque - Optimisez vos entrainements sportifs avec le suivi du rythme cardiaque en continu, et son analyse détaillée en journée et pendant la nuit.

Mode entraînement avec GPS connecté via smartphone - Retrouvez l'itinéraire de vos sessions avec la distance, l'altitude et l'allure

Withings Steel HR Sport : Un design discret et efficace

Si de manière générale, les objets connectés ont tendance à arborer un design très ostensible, c’est n’est pas du tout le cas de la Withings Steel HR Sport. Avec ses couleurs noires et blanches, cette montre mise avant tout sur la discrétion. Bon à savoir, il existe deux coloris de cadran. Un modèle est équipé d’un cadran blanc standard, et l’autre arbore un cadran noir, qui la rend encore plus discrète.

Withings Steel HR Sport équipée au poignet

Le cadran de cette SmartWatch se divise en trois partie : La partie principale indique l’heure. Sur la partie inférieure, un petit cadran indique l’avancement de l’objectif de pas quotidien. Enfin, sur la partie supérieure, on retrouve un écran monochrome, qui affiche des informations de base ainsi que les notifications.

Withings Steel HR Sport avec ses 3 cadrans

À droite du cadran, on retrouve le seul et unique bouton de la montre. Il nous permet d’interagir avec cette SmartWatch sans avoir à passer par l’application.

La montre est livrée avec un bracelet en matière plastique extrêmement souple. La première sensation peut surprendre, nous sommes loin des montres avec des bracelets beaucoup plus rigides (cuir, plastique, …). Cependant, une fois la montre équipée, on ne ressent pas de différence notable avec un bracelet plus standard.

Concernant les aspects de dimension et de taille, on se retrouve avec une monte légère qui ne pèse de 50 grammes. Le cadran de la montre lui, ne mesure que 13mm de haut. Une montre compacte qui s’intègre parfaitement aux objectifs d’un sportif.

Withings Steel HR Sport et sa hauteur de seulement 13mm

Une utilisation simplifiée au maximum

Comme nous l’avons vu, la Withings Steel HR Sport ne possède qu’un seul bouton d’interaction. Ajouté à cela que la montre n’est pas tactile, les actions que l’on peut effectuer directement depuis cette SmartWatch sont assez limitées. Pour profiter au maximum de ce petit compagnon de vie connecté, il faudra impérativement passer par l’application Health Mate !

Cependant, quelques actions simples restent faisables sans téléphone. Par exemple, un premier appui sur le bouton affichera la date et l’heure. Ensuite, avec une autre pression, il est possible de faire passer différents menus. C’est ici que l’on retrouve les informations de bases telles que le rythme cardiaque, le nombre de bas ou encore les calories brûlées.

Withings Steel HR Sport

Enfin, avec un appui long sur le bouton, nous arrivons dans un autre menu, optimisé pour le sport. Depuis ce menu, il est possible de démarrer une activité sportive. Cela lancera automatiquement un chronomètre sur la montre et votre téléphone recevra une notification depuis l’application.

La simplicité d’utilisation, on la retrouve également du côté de la batterie. En effet, la Withings Steel HR Sport peut tenir environ un mois sans être rechargée ! Et avec son petit socle de recharge, il est très facile d’emmener le chargeur dans son sac.

Health Mate : L’application qui va de pair avec votre montre !

Si la montre s’avère être très précise, elle ne peut pas s’exploiter au maximum sans son application Health Mate. Disponible sur le Play Store et sur l’App Store, Health Mate propose un compte-rendu complet et efficace après s’être synchronisé avec les données relevées par la Withings Steel HR Sport. Elle nécessite donc une connexion Bluetooth pour fonctionner en avec le téléphone. Mais pas de panique, la montre n’a pas à être constamment reliée au téléphone pour les relevés de données. Un stockage interne permet de conserver les données jusqu’à la prochaine synchronisation ! Attention cependant, la montre n’embarque pas de capteur GPS.

L’application Withing Health Mate

L’application est très pratique et simple d’utilisation. L’onglet journal nous informe des dernières données relevées par la montre d’un point de vue chronologique. On y retrouve ainsi les pas, le sommeil, le rythme cardiaque et l’activité physique.

En sélectionnant une donnée, nous accédons au détail de cette dernière. Par exemple, en cliquant sur le rythme cardiaque, on accède à un histogramme en ligne qui nous informe de notre rythme cardiaque au fil de la journée.

Suivi du rythme cardiaque sur l’application Withing Health Mate

Pour les données sur la qualité de sommeil, on retrouve également un affichage détaillé, nous indiquant la régularité ou la profondeur du sommeil.

Bilan d’une nuit passée avec l’application Health Mate

Les notifications : Un aspect un peu en retrait

Nous venons de le voir, les données corporelles relevées par la montre sont très précises et bien mises en avant. Mais cette montre se dote également d’un aspect connecté aux applications. En effet, lors de la réception d’un message ou d’un appel, la montre vibrera et affichera le correspondant ou le début du message sur le petit cadran.

Cette fonctionnalité s’avère pratique pour les notifications d’appels, mais elle reste assez limitée. L’écran n’étant pas tactile, les messages défileront de droite à gauche sur le petit cadran, mais il n’est pas réellement possible de les lire de manière optimale.

Là ou les bracelets connectés des marques Honor ou Xiaomi se démarquent par leur efficacité dans la réception des notifications, la Withings Steel HR Sport est un peu à la peine.

Cependant, cela ne constitue pas le cœur du produit, ni même l’objectif principal de la montre. Cette montre se veut optimisée d’un point de vue des données corporelles, non pas pour les notifications. Et quand bien même il est plus difficile de lire un message sur la montre que sur un bracelet connecté, au final, le résultat reste le même : Nous finissons par prendre notre téléphone pour répondre à un message ou un appel.

Conclusion : Withings Steel HR Sport, une référence solide !

En bref, la Withings Steel HR Sport se place comme une référence solide sur le marché des SmartWatch. Avec un design orienté sur l’aspect médical, cette montre saura séduire les sportifs qui souhaitent s’intéresser un peu plus à leur condition physique. Disponible à 199€ sur Amazon, la montre représente tout de même un investissement conséquent malgré une finition de haute qualité.

