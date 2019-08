Sorti il y a quelques semaines, le nouveau bracelet tracker d’activité de Xiaomi Mi Smart Band 4 apporte son lot de nouveautés par rapport à l’ancienne version. Ecran OLED couleur, système d’exploitation plus fluide et intuitif, autonomie améliorée. Découvrons les nouveautés de cette version à travers notre test.

Unboxing et Design

Côté design, il ne faut pas se mentir, il n’y a AUCUN changement par rapport à la version précédente, le Mi Smart Band 3. Nous retrouvons le tracker d’activité en forme ovale à clipser dans un boîtier en silicone très agréable à porter. À l’intérieur du paquet nous retrouvons le bracelet déjà clipsé, un chargeur et une notice d’utilisation, simple, basique.

Le bracelet justement, parlons-en, il est extrêmement agréable à porter, ne laisse que très peu de marques et limite fortement la transpiration. Il est assez long et permet de s’adapter à toutes les tailles de poignées grâce à ses 12 trous de réglage. Il est très simple à fixer, je n’ai eu aucun mal pour m’en sortir durant la période complète de mon test. Un très bon point.

Le boîtier en lui-même est minimaliste, design et moderne. L’écran en couleur apporte un réel plus par rapport à la version précédente et le bouton tactile qui permet de réveiller l’écran est symbolisé par un rond blanc. Vous pouvez également régler le boîtier pour qu’il s’allume lorsque vous réalisez un mouvement du poignet. La luminosité de l’écran 0.95 pouce OLED est correcte, mais doit rapidement être poussée au maximum lorsque vous utilisez le bracelet en plein soleil. Même durant la période de canicule je n’ai eu aucun mal à l’utiliser et aucune gêne au niveau de la chaleur du boîtier.

L’autonomie

En béton ! Ces deux mots sont simples, mais décrivent parfaitement l’autonomie de cet appareil. 135 mAh, sur le papier cela parait n’être rien, mais détrompez-vous. Même en poussant les fonctionnalités de l’appareil au maximum avec une luminosité maximale, des relevés de pouls toutes les 10 minutes et bien plus encore la batterie tient au minimum 10 jours sans problèmes. Mais ce n’est pas tout, le chargeur inclus dans le packaging propose une recharge complète en environ 1h30 selon nos tests. En claire, de la bombe !

Interface

Claire et facile à utiliser, cette interface dispose de nombreuses fonctionnalités. Pour commencer, sachez que ce bracelet est compatible aussi bien avec un appareil tournant sous iOS que sur Android. Pour les besoins du test, nous avons testé ce bracelet avec un Xiaomi Mi 9.

L’interface propose des fonctionnalités pour votre Mi Smart Band 4 classées dans cet ordre :

Fréquence cardiaque : Cette fonctionnalité active le cardio- fréquencemètre qui permet de relever votre pouls

Dans l’ensemble les options sont bien classées, faciles d’accès. Il faudra cependant se balader dans les menus pour s’y habituer au début. Cette interface est intimement liée à Mi Fit, une application téléchargeable depuis le Play Store qui vous permet notamment de consulter la qualité de votre sommeil.si vous portez le bracelet durant la nuit, de suivre vos derniers entraînements, de suivre votre fréquence cardiaque, votre poids, etc…

Son utilité dans la vie de tous les jours

Pas de mensonges entre nous, l’utilité pour une personne lambda est vraiment limitée. Certes le prix très correct et l’écran couleur sont appréciables, mais les fonctionnalités se retrouvent vite limitées si l’on retire la partie sportive. La lisibilité des notifications est clairement discutable, impossible de répondre à un message via l’écran ou Google Assistant.

La fonctionnalité de relève de la fréquence cardiaque fonctionne bien. Ayant un médecin dans la famille j’ai pu comparer les résultats du Mi Smart Band à un appareil dédié à cela. Dans l’ensemble les résultats sont précis, mais nous relevons tout de même certains résultats fantaisistes de temps en temps. Heureusement c’est assez rare.

La fonction de suivi de sommeil est appréciable et parait performante sur le papier. Mais elle est en vérité une vraie désillusion. Elle ne fonctionne absolument pas correctement. Même éveillé, tant que vous ne vous levez pas et que vous ne marchez pas, l’application Mi Fit considère que vous êtes actuellement en train de rêver d’une plage de sable fin.

Alors que vous comptez les moutons en regardant votre plafond. Le suivi de sommeil léger et profond me parait également très approximatif. Sur quoi se base l’application pour détecter que je suis en phase de sommeil profond ? Très bonne question à laquelle je n’ai malheureusement aucune réponse.

Concernant les activités sportives, elles se synchronisent avec votre compte Google Fit et… c’est tout. Pas d’applications tierces. Mais le suivi est précis, et l’appareil est certifié pour être étanche jusqu’à 50 m. J’ai pu le tester dans une piscine et c’était vraiment très sympa.

En conclusion ce Mi Smart Band 4 est un appareil de qualité, proposant des fonctionnalités intéressantes sur le papier. Mais un peu bâclées pour certaines. Pour les personnes non sportives, il servira clairement de gadget et pour surveiller votre rythme cardiaque. Si vous êtes le futur Usain Bolt, foncez, pour le prix il est top !

