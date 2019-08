MUST GO IN KOREA – La beauté mise en avant

Le 19 juillet dernier, après avoir participé au Made In Korea en compagnie de startups (voir l’article) nous avons été convié à rencontrer un incubateur gouvernemental axé sur la cosmétique avec Must Go in Korea. Ce fut l’occasion de rencontrer plusieurs startups lors de cette après-midi chargée. TP Beauty 365, l’incubateur avait tout prévu, démonstration des produits, questions-réponses, et rencontre avec des étudiants en journalisme.

Le miroir intelligent MIRAVO par Elivision

Elivision est une société coréenne avec 25 ans d’histoire. Elle vend des produits tels que des kiosques sans pilote, des écrans pour la publicité et autres. Elle développe, produit et vend les produits de manière indépendante.

Miravo est une marque de miroirs intelligents destinée exclusivement aux salons de beauté qui a été lancée en octobre 2018. Il ressemble à un miroir classique, mais est doté de technologies intéressantes. Le miroir intelligent est un écran caché avec une webcam, un appareil de diagnostic du cuir chevelu et un dispositif de paiement par carte. Toutes les fonctions peuvent être activées en touchant l’écran ou en utilisant la souris.

En outre, le logiciel présente des fonctionnalités utiles et divers contenus qui offrent plaisir et commodité aux clients pour prendre des selfies, regarder des vidéos, faire des achats, suggérer une coiffure, diagnostiquer le cuir chevelu et effectuer des paiements par carte.

Mineral Bio’s King Cushion – Le fond de teint XXL

Également connu sous le nom de coussin Miba Mineral King, ce fond de teint au calcium comprend la teinte 21 et 23. Il est également prévu en 3-en-1, contribue à blanchir, réduire les rides et bloquer les rayons UVA avec une protection SPF50+.

Le responsable de la société a déclaré : « Ce produit est gigantesque, avec un grand miroir, une quantité de produits importante et un coussin XXL, pour que les utilisateurs puissent se maquiller rapidement et facilement. Il ajoute : » Notre coussin a été un sujet brûlant pour couvrir les imperfections et les pores naturellement. «

L’évent en compagnie d’autres médias

L’expérience fut enrichissante pour tout le monde à la fois pour les médias que pour les entrepreneurs. Nous étions encore une fois présents avec Monsieur GRrr et vous pouvez retrouver notre visite dans sa vidéo. Tout le début de son test y est consacré :

Un responsable d’Incheon TP a déclaré : « L’industrie de la beauté est l’une des huit industries stratégiques majeures et fondatrices d’Incheon. Grâce à cet événement, nous espérons vivement que nos cosmétiques d’exception et nos appareils de beauté avancés seront reconnus dans le monde entier ». Il a également ajouté : « Nous pensons également que c’est une excellente occasion pour les étudiants en médias qui rêvent de devenir des influenceurs d’acquérir une expérience précieuse. »

MUST GO IN KOREA est un programme conçu pour permettre aux médias étrangers et YouTubers de visiter les principaux points chauds de la Corée dans le but de promouvoir les produits des sociétés de beauté d’Incheon et de beauty 365. D’ailleurs, on testera ce maquillage sur Le Café de la Mode prochainement.