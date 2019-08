Qui n’a jamais rêvé de se balader dans la nature et de savoir précisément le nom de la fleur ou de la plante que l’on vient de voir ? Si cela vous ait déjà arrivé, rassurez-vous, nous avons la solution : Plantnet !

Plantnet : Une application gratuite

Plantnet est tout simplement une application intitulée « Plantnet ». Elle est disponible sur Android et iOS, et le tout gratuitement ! Le logo de l’application est une feuille, en adéquation avec le thème de l’application. Le principe de cette application est simple: identifier les plantes et les fleurs en les photographiant avec votre smartphone.

L’interface de l’application Plantnet

Une fois installée, il vous suffit d’ouvrir l’application pour commencer l’analyse de vos photos.

Le menu pour identifier votre fleur/plante

Une fois l’application ouverte, vous pouvez opter pour deux options : identifier votre fleur à partir d’une photo déjà prise au préalable, ou bien prendre en photo votre fleur directement dans l’application Plantnet.

Après avoir sélectionné la photo, l’application vous demandera de choisir le type de sujet photographié afin de l’aider dans ses recherches.

Après quelques secondes de recherche, l’application vous proposera différents résultats. Gardez en tête que le premier résultat proposé est l’espèce la plus probable par rapport à votre photo. Plus le nombre d’étoiles est élevé et plus l’indice de fiabilité est élevé. Dans la photo ci-dessus, le premier résultat obtient la note de 4.6/5, l’espèce trouvée par l’application a donc de forte chance d’être la bonne.

Conclusion

Si le principe de l’application vous plait, voici un lien pour la télécharger sur votre téléphone Android. Afin d’avoir la meilleure photo possible, vous retrouverez notre sélection de smartphone pour la photographie !

N’hésitez pas à partager cet article pour aider vos amis ou votre famille lors de leurs prochaines balades en pleine nature !