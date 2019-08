MiniFalcon : Le E-Scooter qui se transporte dans un sac

Très en vogue en ce moment, les trottinettes électriques sont un moyen de transport rapide pouvant être facilement rechargé. Une partie de ces trottinettes pouvant se plier, le MiniFalcon peut se plier au point d’être rangé dans un sac.

Un transport simple

Grâce à un système breveté, les poignées et la roue arrière peuvent se plier, de manière à prendre bien moins de place lors du rangement ou du transport.

Son design lui permet aussi de s’offrir un amortisseur, accompagné d’un frein électronique et manuel, en plus de roues pourvues d’ABS. Le MiniFalcon, malgré ses 8 kg, peut supporter jusqu’à 100 kg de poids et peut aller jusqu’à 16 km/h, grâce à son moteur 250 W. Le guidon dispose de 3 tailles en hauteur ajustables, permettant de s’adapter aux utilisateurs de toutes les tailles.

Elle dispose de 3 vitesses différentes, contrôlables depuis un écran LCD. Pour ce qui est de l’autonomie, elle tiendra plus de 10 km avec la batterie classique et plus de 15 km pour la batterie étendue.On ne comptera qu’entre 2 et 3 heures de recharges pour une batterie complète.

En terme de résistance, le MiniFalcon dispose de composants en aluminium anodisé de qualité aérospatiale, lui donnant une résistance exceptionnelle. Les roues se voient-elles équipées de pneus anti-crevaison, leur offrant une protection contre le verre et les clous.

Une trottinette qui les remplacera toutes ?

Malgré qu’elle ne se place pas dans les meilleures en terme de vitesse ou d’autonomie ou de vitesse, elle dispose tout de même de forts avantages. Son temps de recharge, son poids, l’espace pris après avoir été pliée ou sa résistance sont de gros points forts.

Le MiniFalcon se voit livré avec son sac de transport ainsi qu’avec son chargeur. Attention, n’oubliez pas de porter un casque, il est toujours plus sûr de se balader avec une protection en cas de chute.

Vous pourrez retrouver plus d’information sur la page Kickstarter de ce produit ici.